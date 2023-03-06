Постное и бюджетное блюдо: как запечь красную капусту с яблоками

Краснокочанная капуста очень низкокалорийная, однако очень полезна. Она содержит витамины С и К, различные микроэлементы, фолиевую кислоту, богатая клетчаткой и аминокислотами. А еще – в нем много фитонцидов и антоцианов.

Капусту полезно употреблять как в сыром виде, так и в запеченном или заквашенном. Фуд-эксперты с сайта "Шуба" предлагают рецепт салата с красной капустой, который поразит вас вкусом.

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Для приготовления вам понадобится:

Яблоки – 3 шт.

Красноголовая капуста – 500 г

Масло растительное – 50 г

Сахар – 3 ст. л.

Уксус яблочный – 4 ст. л.

Гвоздика – 4 шт.

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Вода – 250 мл.

Перец черный молотый – 1 ч. л.

Как готовить?

Капусту нашинковать, яблоки почистить, порезать кубиком.

Форму для запекания смазать растительным маслом, добавить капусту с яблоками, добавить все остальные ингредиенты.

Отправить форму в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 1,5 часа. Иногда перемешивать.

Блюдо можно употреблять теплым, а можно и когда застынет.

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