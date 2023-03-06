Постное и бюджетное блюдо: как запечь красную капусту с яблоками
Краснокочанная капуста очень низкокалорийная, однако очень полезна. Она содержит витамины С и К, различные микроэлементы, фолиевую кислоту, богатая клетчаткой и аминокислотами. А еще – в нем много фитонцидов и антоцианов.
Капусту полезно употреблять как в сыром виде, так и в запеченном или заквашенном. Фуд-эксперты с сайта "Шуба" предлагают рецепт салата с красной капустой, который поразит вас вкусом.
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Для приготовления вам понадобится:
- Яблоки – 3 шт.
- Красноголовая капуста – 500 г
- Масло растительное – 50 г
- Сахар – 3 ст. л.
- Уксус яблочный – 4 ст. л.
- Гвоздика – 4 шт.
- Вода – 250 мл.
- Перец черный молотый – 1 ч. л.
Как готовить?
Капусту нашинковать, яблоки почистить, порезать кубиком.
Форму для запекания смазать растительным маслом, добавить капусту с яблоками, добавить все остальные ингредиенты.
Отправить форму в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 1,5 часа. Иногда перемешивать.
Блюдо можно употреблять теплым, а можно и когда застынет.
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