Как приготовить вкусный и сытный салат без майонеза: простой рецепт

Этот салат хорошо дополнит легкий ужин или его можно есть на перекус. Сочетание ингредиентов простое, но очень вкусное, поэтому салат можно готовить чуть ли не ежедневно. К тому же делается очень быстро.

Салат имеет очень нежный вкус, а капуста придает свежесть и приятную хрусткость. К тому же он достаточно сытный. Сварив заранее курицу и яйца, на приготовление уйдет не больше 5 минут.

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Ингредиенты:

Филе куриной грудки – 200 г;

Пекинская капуста – 100 г;

Яйца вареные – 3 шт;

Кукуруза консервированная – 1 банка;

Сулугуни – 150 г;

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Сметана 15% – 3 ст.л;

Горчица – 1 ч.л;

соль;

Черный перец;

Куриное филе следует отварить в подсоленной воде и дать ему остыть. Готовое филе порезать кубиками и переложить в миску. Также предварительно следует сварить яйца и тоже нарезать их кубиком или натереть.

Шинкуем пекинскую капусту, и натираем на большой терке сыр сулугуни. Лучше брать именно этот вид творога, он лучше подходит к этому салату. А также добавляем консервированную кукурузу.

Смешиваем нежирную сметану и горчицу для заправки, еще можно добавить несколько капель лимонного сока для пикантности. Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт без добавок.

Солим, перчим и перемешиваем салат. Дополнительно можно посыпать салат зеленью петрушки, это сделает цвет ярче и блюдо будет лучше с виду.

Приятного аппетита!

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