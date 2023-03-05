Як приготувати смачний та ситний салат без майонезу: простий рецепт

Цей салат добре доповнить легку вечерю або його можна їсти на перекус. Поєднання інгредієнтів просте та дуже смачне, тому салат можна готувати чи не щоденно. До того ж робиться він дуже швидко.

Салат має дуже ніжний смак, а капуста надає свіжості та приємної хрумкості. До того ж він досить ситний. Зваривши заздалегідь курку та яйця, на приготування піде не більше 5 хвилин.

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Інгредієнти:

Філе курячої грудки – 200 г;

Пекінська капуста – 100 г;

Яйця варені – 3 шт;

Кукурудза консервована – 1 банка;

Сулугуні – 150 р;

Сметана 15% – 3 ст.л;

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Гірчиця – 1 ч.л;

Сіль;

Чорний перець;

Куряче філе треба відварити у підсоленій воді та дати йому охолонути. Готове філе нарізати кубиками та перекласти в миску. Також заздалегідь слід зварити яйця і теж нарізати їх кубиком або натерти.

Шинкуємо пекінську капусту, та натираємо на великій тертці сир сулугуні. Краще брати саме цей вид сиру, він краще підходить до цього салату. А також додаємо консервовану кукурудзу.

Змішуємо нежирну сметану та гірчицю для заправки, а ще можна додати кілька крапель лимонного соку для пікантності. Замість сметани можна використати натуральний йогурт без добавок.

Солимо, перчимо та перемішуємо салат. Додатково можна посипати салат зеленню петрушки, це зробить колір яскравішим і страва буде кращою на вигляд.

Смачного!

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