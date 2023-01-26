10 актеров, радикально изменивших фигуру ради роли

Профессия актера нуждается в разных жертвах. И речь идет не только о постоянных съемках, гастролях, заучивании бесконечных текстов и изменениях имиджа. Режиссеры часто очень разборчивы в подборе героев и могут ставить условия по внешнему виду актера. Поэтому большинство зарубежных селебритов ради заветной роли не боятся испортить свое идеальное тело лишними килограммами, чтобы их утвердили в фильм, а затем сбрасывают за короткое время для участия в другом проекте. Так что такие изменения внешности — не что иное, как один из рабочих моментов у звезд кино.

Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи

Этот американский актер стал любимцем женщин из-за прекрасной фигуры, а также участия в романтических комедиях, где ему доставались главные роли плейбоев. Став старше, Мэттью изменил свое амплуа и теперь он все чаще появляется в более серьезных ролях и картинах. Да и к своей работе актер стал относиться самоотверженно. Например, чтобы сыграть умирающего от СПИДа ковбоя в "Далласском клубе покупателей", актеру пришлось сбросить за полгода 21 кг. Готовясь к главной роли в этом фильме, Макконахи сбрасывал еженедельно по 3 кг.

Мэттью Макконахи

Чтобы добиться таких результатов, актер за день съедал пару кусочков отварной курицы, два яичных белка и пил диетическую кружку. Изредка Мэтью баловал себя небольшим пудингом из растения тапиоки. По словам актера, во время диеты его самочувствие было плохим, да и эмоциональное состояние заметно изменилось: оно стало очень раздражительным. За эту жертву Макконахи получил "Оскар" за лучшую мужскую роль. Кстати, после окончания съемок актер сразу же купил себе чизбургер. Тем более что ему срочно нужно было возвращаться в прежнюю форму для сериала "Настоящий детектив", где он сыграл мускулистого парня.

Энн Гетевей

Энн Гетевей

Стройной красавице Энн Хэтэуэй тоже пришлось идти на жертвы ради роли. Речь идет о голодающей "ночной бабочке" в фильме "Отверженные". Героиня Хэтэуэй была больна туберкулезом, так что актрисе пришлось выглядеть соответствующим образом. Энн, чтобы получить роль, сидела на жесткой диете и занималась изнурительными тренировками.

Энн Гетевей

С помощью этого девушка смогла сбросить около 13 кг. Кроме того, для этой роли ей пришлось отрезать волосы и голодать 13 дней. Такие старания не прошли даром, Энн Хэтэуэй получила "Оскар" за свою роль. Все это еще раз доказывает, что кинематограф поощряет и любит подобные жертвы и испытания.

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Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл

Изменения тела Кристиана Бэйла не раз шокировали зрителей. Решиться на это может далеко не каждый человек. Особым испытанием для Кристиана стала роль фильма "Машинист". Актер не стал упускать такую роль, несмотря на сильный и даже болезненный образ его героя. В этом фильме Бейл играл Тревора Резника – человека, около года не спавшего и не евшего. Так что актеру пришлось сбросить примерно 30 кг всего за четыре месяца. По итогам вес Кристиана составил около 50 кг, при его росте 1,83 м. На этом врачи настоятельно порекомендовали ему остановиться, поскольку если бы он дальше продолжал худеть, то мог бы скоро умереть.

Кристиан Бэйл

По словам актера, тяжелее всего ему давалось принятие себя таким худым и немощным, ведь на его теле практически не осталось мышц, а ноги были похожи на спички. Секрета в его похудении нет, он просто практически не ел и много пил. Его рацион был равен лишь нескольким сотням калорий в сутки. А вот к кардио тренировкам актер практически не прибегал, потому что в таких условиях голода организм сам сжигает все запасы жира и наработанную ранее мышечную массу.

Натали Портман

Натали Портман

По стройной Наталье Портман и не скажешь, что кто-нибудь из режиссеров попросит ее еще похудеть. Но для роли в "Черном лебеде" актрисе пришлось жертвовать. Наталье попросили сбросить около 9 кг. Для этого актриса тренировалась по 5, а иногда и 8 часов в день, а также сильно сократила свой рацион.

Натали Портман

Можно сказать, что она практически не употребляла пищу. По словам актрисы, она находилась в состоянии сильной слабости и были моменты, когда она думала, что находится на грани смерти.

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Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Актер сыграл главную роль в триллере "Джокер" и ради этого проекта потерял более 23 кг. И хотя актер признается, что у него возникло расстройство и он одержим своим весом, в интервью Associated Press он отметил, что потеря веса привела и к положительным изменениям. Хоакин ожидал, что будет страдать от голода и слабости, но он почувствовал прилив энергии.

Хоакин Феникс

"Я ожидал, что с потерей веса ко мне придет чувство недовольства, голода, уязвимости и слабости. Но чего я не ожидал, так это текучей энергии, которую я испытывал физически. Я чувствовал, что могу управлять своим телом так, как раньше не мог .И я думаю, что это действительно помогло некоторым физическим движениям, которые стали становиться важной частью персонажа [Джокера]", – признается Феникс.

Во время похудения актер не голодал, а питался исключительно здоровой пищей. Обладатель "Золотого глобуса" и трехкратный номинант на "Оскар" предупредил, что худеть нужно безопасно и под контролем врача

Мила Кунис

Мила Кунис

Не только Наталье Портман пришлось худеть ради роли в оскароносном фильме "Черный лебедь". Мила Кунис, также имеющая прекрасную стройную фигуру, была вынуждена сбросить почти десяток килограмм. Режиссер хотел видеть в кадре очень стройных девушек, поэтому миниатюрному Кунису пришлось похудеть на 9 кг, как и ее коллеге по фильму.

Мила Кунис

Актриса так похудела, что все были шокированы ее стремительным превращением. Заметно постройнеть ей помогли диета и физические нагрузки, в том числе и бальные танцы. В общей сложности Мила уделяла спорту около пяти часов в день.

Джаред Лето

Джаред Лето

Джаред Лето давно получил звание короля перевоплощений: наносил грим, ходил на высоком каблуке, худел и толстел для роли. Так что зрители уже привыкли к постоянным изменениям фигуры и амплуа актера. Худел для роли Джареда дважды, что не осталось незамеченным и не оцененным телезрителями и критиками. Впервые актер сбросил вес для роли в фильме "Реквием по мечте", а затем для "Далласского клуба покупателей", где он скинул 23 кг.

Джаред Лето

Но что самое удивительное, между этими ролями актеру приходилось и заметно прибавлять в весе. Например, для роли душевнобольного убийцы в драме "Глава 27" актер набрал 32 кг, в этом весе его было очень трудно узнать. Как признался сам актер, набирать вес ему оказалось сложнее, чем сбрасывать. Да и большая масса тела сильно пошатнула его здоровье.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Чтобы ужиться в роль одной из первых американских женщин-серийных убийц, Шарлиз Терон набрала 14 килограммов. Кожу актрисы покрывали смывающимися татуировками для эффекта обветренного лица, а брови ей обесцвечили и частично сбрили.

Шарлиз Терон

Актриса также носила зубные протезы и прошла процедуру истончения волос. Жертвы Шарлиз Терон были оправданы наградой "Оскар" за лучшую женскую роль.

50 Cent

50 Cent

Артист, настоящее имя которого Кертис Джексон, голодал ради фильма "Things Fall Apart". Ему досталась главная роль: играл больного раком футболиста. Новоиспеченный актер ничего не ел, пил много воды и занимался на беговой дорожке по три часа в день. За девять недель звезде удалось сбросить более 25 кг. К моменту съемок весил 73 кг. Когда фото осунувшегося рэпера появились в интернете, сначала их приняли за фальсификацию. Однако сам исполнитель подтвердил, что они настоящие.

50 Cent

Впрочем, вес – это не единственная жертва, которую 50 Cent вынужден был возложить на алтарь киноиндустрии. Пришлось ему избавиться от татуировок. Джексон однажды обратился к мастеру, который с помощью лазера свел все татуировки на его руках и плечах.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер для первой части кинокартины "Бриджит Джонс" набрала 13 кг, сыграв в паре с Колином Фёртом, а затем похудела для роли в мюзикле "Чикаго" и через 3 года снова набрала вес. Только в этот раз 15 кг для продолжения фильма и его второй части – "Дневник Бриджет Джонс: Грани разумного". Оно того стоит.

Рене Зеллвегер

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