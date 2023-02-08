10 минут и готово: как приготовить сочные рубленые котлеты из курятины

Чтобы слепить и пожарить котлеты, обычно нужно потратить кучу времени. А если вы еще и самостоятельно делаете фарш – вообще можно простоять на кухне пару часов. Но ведь не покупать замороженные котлеты в магазине, только для того, чтобы сократить время приготовления. Есть лучший выход – простой и быстрый рецепт рубленых котлет. Они очень сочные, ароматные и не разваливаются в куски благодаря одному секретному ингредиенту. Этим рецептом поделилась фуд-блогерша albik.food.

Ингредиенты

На 10 котлет вам понадобятся:

Филе куриное – 300 г

Бедро куриное – 300 г

Сыр – 70 г

Зеленый лук – пучок

Сметана – 100 г

Яйца – 2 шт.

Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Соль, перец, копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления

Нарезаем на небольшие кусочки куриное филе и бедро. Не делайте кусочки слишком мелкими, чтобы они не превратились в однородную массу. Уложите в глубокую емкость.

Добавьте к мясу нарезанный зеленый лук, туда же положите натертый творог, два яйца, соль и специи. Сюда же положите сметану. Все тщательно перемешайте и оставьте на 5 минут.

Смешайте все ингредиенты

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Через 5 минут добавьте к смеси кукурузный крахмал. Это и есть наш секретный ингредиент – он будет совмещать все компоненты и не даст котлетке распастись во время и после жарки. Снова тщательно перемешайте.

Налейте немного растительного масла на сковороду и дайте ему разогреться. Выложите на сковороду небольшие котлеты столовой ложкой или другим удобным для вас способом. Обжаривайте до золотистой корочки и не забудьте перевернуть котлету на другую сторону.

Обжарьте с двух сторон

Вот и все, ваши вкусные и сочные котлеты готовы. Подавайте на стол горячими вместе с гарниром или салатом. Котлетки можно есть и как самостоятельное блюдо, но заметьте, что они очень быстро исчезнут из тарелки из-за своего чудесного вкуса.

Рубленые котлеты из куриного мяса

Напомним, если у вас нет времени или возможности тратить много времени на приготовление пищи, тогда вас утешит тот факт, что некоторые крупы не нужно варить. Вот, например, гречка может приготовиться самостоятельно ночью, пока вы спите. Об этом рецепте вкусной гречки без варки мы рассказывали раньше.

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