10 вещей, которые обязательно должны быть дома, для привлечения удачи и денег

Какие вещи должны быть дома, если хотите быть богатыми и счастливыми

Люди издавна придерживаются разных примет и предрассудков. Эта особенность украинского народа часто непонятна иностранцам.

Кроме обычных запретов, таких как выносить мусор после заката, есть и те, которые не будут предостерегать от бед, а привлекать удачу и счастье. Считается, что некоторые предметы декора и интерьера будут иметь положительную энергетику и привлекать богатство и успех.

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1. Подкова – мощный оберег, который может защищать жилище от злых духов, а хозяев – от негатива. Также эта вещь привлекает позитив и благополучие.

Если рожки будут вниз, то неудача не сможет попасть в ваш дом; если рожки вверх – символ богатства и удачи.

2. Ключ – древний талисман, который станет символом богатства, удачи и счастья. Если вы повесите несколько ключей, то сила оберега только усилится. Три ключа станут символом верной любви.

3. Круглое зеркало в деревянной раме впитывает положительные волны и возвращает, но умножая в несколько раз. Если в доме висит такая вещь, то и вся семья будет меньше ссориться и будут счастливее.

4. Восковая свеча – символ света, мудрости и благополучия. Благодаря этому хозяева дома будут преуспевать во всех начинаниях и счастье.

5. Пчела символизирует удачу и богатство. Если у вас дома появится картина с пчелами, фигурки и магнитики с насекомыми, то количество удачи и счастья в разы увеличится. Это также налаживает финансовый поток.

6. Клубок красных нитей наполнит дом уютом и удачей, поскольку является символом благосостояния и уладит денежные проблемы. Положите пряжу в хорошую посуду и поставьте в сервант или стеллаж. На каждый день можно носить красную нить на запястье.

7. Колокольчик, висящий у двери, является сильным оберегом от злых духов и нечистых. Их мелодия накапливает в помещении позитив и привлекает удачу.

8. Монета – мощный талисман для богатства. Если иметь амулет в виде желтой монеты, носить его с собой, это привлечет финансовые предложения и деньги. Полезной будет поставить статуэтку лягушки, держащей во рту монету.

9. Желудь – символ долголетия, плодородия, здоровья и духовной энергии. Уложите дома несколько желудей, тогда дома всегда будет атмосфера счастья и здоровья.

10. Хрустальные фигурки. Этот камень всегда символизировал знание, чистоту мыслей и богатство, накапливающее энергию.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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