11 000 грн штрафа за обувь: где и за что наказывают украинских водителей

В Украине водители не обязаны беспокоиться о том, какую обувь они выбирают для вождения, однако в некоторых странах существуют строгие правила по этому поводу. Например, в Испании предусмотрен штраф за вождение в неправильной обуви, которая может составлять до 250 евро, что составляет около 11 000 гривен.

Об этом сообщает сайт Avtomob. В список запрещенной обуви входят шлепанцы, сандалии и туфли на высоком каблуке.

Если полицейский заметит водителя, управляющего автомобилем или выходящего из него в такой обуви, ему могут наложить штраф на месте.

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Эксперты по безопасности дорожного движения объясняют эти ограничения риском потери контроля над автомобилем из-за неподходящей обуви. Например, в экстренной ситуации шлепанцы могут застрять между педалями, что усложнит управление транспортным средством. Кроме того, туфли на высоком каблуке снижают чувствительность при нажатии на педали, что увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Испанское правительство вводит следующие правила с целью понижения количества дорожных аварий. Поэтому водителям, которые собираются путешествовать за границу, рекомендуется заранее ознакомиться с местными правилами безопасности и требованиями по внешнему виду при управлении автомобилем.

Раньше мы рассказывали о штрафах для украинских водителей по радио.

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