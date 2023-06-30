1,5 млн лет назад предки людей практиковали каннибализм – ученые

Палеонтологи, проводя исследования с целью изучения охоты доисторических хищников на древних родственников человека, совершили ужасную находку. Они обнаружили девять порезов на берцовой кости, в возрасте 1,45 миллиона лет, принадлежавшую древнему родственнику Homo sapiens и найденную в северной Кении в 1970 году.

Бриана Побинер из Смитсоновского национального музея естественной истории вместе со своей командой натолкнулась на доказательства "резни" и каннибализма. Как пишет New Atlas, палеоантропологи сделали это открытие, ища информацию о том, как доисторические хищники охотились древних родственников человека.

Исследователи использовали 3D модели, созданные на основе окаменелостей, и заметили, что порезы на кости не соответствуют следам укусов животных, но свидетельствуют об использовании каменного инструмента для удаления плоти из кости. Эти открытия подтверждают, что древние родственники Homo sapiens, возможно, практиковали каннибализм более 1,45 миллиона лет назад. Это указывает на то, что виды в эволюционном дереве человека употребляли друг друга в пищу задолго до известных нам периодов.

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После создания слепков порезов их отсканировали в 3D-формате и сравнили с другими повреждениями костей, вызванных топтанием, зубами и инструментами. Девять из одиннадцати порезов на берцовой кости оказались соответствующими повреждениями, нанесенными каменным инструментом.

Интересно, что хотя нельзя точно определить, кто именно использовал камень для повреждения и потребления мяса, есть некоторые подсказки, что древние гоминины пытались готовить и употреблять в пищу мясо своих родственников. Порезы находятся в области, где находится икроножная мышца, что свидетельствует о том, что инструментом владел опытный человек. Эти порезы очень похожи на те, что можно наблюдать на окаменевших остатках обрабатывавших для еды животных. Вероятно, мясо с этой ноги использовалось в пищу, а не для ритуальных целей.

Относительно определения вида сначала окаменелость была идентифицирована как Australopithecus boisei, а позже, в 1990 году, как Homo erectus. Ученые не могут однозначно определить, кому принадлежат эти окаменелости. А

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