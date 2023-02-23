20 самых популярных фильмов и сериалов Netflix среди украинцев, достойных просмотра

Еженедельно Netflix публикует самые популярные фильмы, которые зрители непрерывно просматривают в течение 7 дней. Сегодня мы расскажем о лучших сериалах и фильмах, поразивших украинцев с 13 по 19 февраля. Если вы еще не видели эти кинопроизведения, тогда выбирайте что-то из следующих лент и давайте наслаждаться просмотром.

Топ-10 фильмов Netflix

1."К тебе или ко мне"

К тебе или ко мне

Описание: Уже вторую неделю первое место занимает романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. По сюжету лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями и заглядывают в жизнь друг друга, однако это может разжечь любовь.

2."Любовь в квадрате снова"

Любовь в квадрате снова

Описание: Когда новая работа начинает мешать совместной жизни, отношения известного журналиста и прагматичной учительницы оказываются под угрозой.

3."Ваши и наши"

Ваши и наши

Описание: Семьи и культуры сталкиваются, когда два миллиона Лос-Анджелеса из разного происхождения влюбляются и сталкиваются с главным испытанием в отношениях: встречают родителей.

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4."Ножи наголо: Стеклянный лук"

Ножи наголо: Стеклянный лук

Описание: Всемирно известный детектив Бенуа Бланк отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, связанную с миллиардером и его колоритными друзьями.

5."Любовь в квадрате"

Любовь в квадрате

Описание: Знаменитый журналист и известный бабник начинает переосмысливать свои решения после того, как влюбляется в таинственную модель, ведущую двойную жизнь.

6."Несокрушимый дух"

Несокрушимый дух

Описание: Упорная юная австралийка воплощает мечту и сталкивается со своими страхами, стремясь стать самым молодым человеком, осуществившим кругосветное плавание.

7."Армия воров"

Армия воров

Описание: В этом приквеле загадочная женщина нанимает банковского служащего Дитера, чтобы тот помог ее команде очистить три самых легендарных сейфа Европы.

8."Красное сообщение"

Красное сообщение

Описание: Преследуя самого известного вора в мире искусства, профайлер ФБР вынужден стать его сообщником, чтобы схватить неуловимую мошенницу, которая всегда на шаг впереди.

9. "Запах женщины"

Запах женщины

Описание: Надеясь заработать немного денег на каникулах, бедный старшеклассник соглашается присмотреть сварливого полковника в отставке, который потерял зрение.

10. "Загадочное убийство"

Загадочное убийство

Описание: Во время долгожданного путешествия по Европе полицейский Нью-Йорка и его жена-парикмахер пытаются раскрыть загадочное убийство на борту яхты миллиардера.

Топ-10 сериалов Netflix

1."Закон Лидии Поэт", 1 сезон

Закон Лидии Поэт

Описание: В этой увлекательной исторической драме Лидия Поэт расследует убийства и вместе с тем борется за место в профессии. Основана на истории первой женщины в Италии, которая стала юристом.

2."Ты", 1 сезон

Ты

Описание: Начало истории ужасно очаровательного, но крайне назойливого парня Джо Голдберга, который не остановится ни перед чем, чтобы войти в жизнь объекта своей одержимости.

3."Джинни и Джорджия", 2 сезон

Джинни и Джорджия

Описание: В поисках новой жизни решительная Джорджия переезжает со своими детьми, Джинни и Остином, на север. Но путь к переменам бывает тернистым.

4."Ты", 2 сезон

Ты

Описание: Продолжение истории о симпатичном владельце магазина Джо Голдберг, который знакомится с девушками, и безрассудно влюбляется. Чтобы как можно больше узнать предмет своей страсти, он умело пользуется социальными сетями. Впоследствии влюбленность перерастает в одержимость.

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5."Полуухой: Байстрюк самого дьявола", 1 сезон

Полуухий: Байстрюк самого дьявола

Описание: Оказавшись между двумя вражескими кланами, сын печально известного колдуна, устроившего когда-то ужасную бойню, пытается найти свое место в мире и раскрыть свою силу.

6."Венздей", 1 сезон

Венздей

Описание: Умная, саркастическая и немного мертвая в душе Венздей Аддамс расследует убийства и находит новых друзей и врагов в академии "Невермор".

7."Ты", 3 сезон

Ты

Описание: В отличие от предыдущих двух сезонов, в новых эпизодах главный герой Джо Голдберг становится семьянином, он женится на своей возлюбленной Лав Куинн. Они переехали в пригород Лос-Анджелеса, у них родился сын Генри. Но старые привычки психопата сказываются, он снова ищет жертв и тактически заботится о них.

8."Агентство "Локвуд и Ко", 1 сезон

Агентство ''Локвуд и Ко

Описание: В мире, исполненном привидений, трое подростков начинают исследовать паранормальные явления и рискуют всем, чтобы раскрыть дьявольский заговор.

9. "Джинни и Джорджия", 1 сезон

Джинни и Джорджия

Описание: Первая часть истории о Джорджии, которая, убегая от плохого прошлого, сбегает с детьми на север. В этом сезоне раскрываются ее взаимоотношения с сыном и дочерью. Зрители могут заметить, с какими сложностями пришлось столкнуться каждому герою и удастся ли справиться с болью.

10. "Девушка и космонавт", 1 сезон

Девушка и космонавт

Описание: Астронавт исчезает на 30 лет. Его возвращение зажигает давно утраченную любовь и вызывает интерес корпорации, стремящейся выяснить, почему он не состарился.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Ленты добавят мотивацию вашей жизни и, возможно, подтолкнут вас к завершению давно запланированных идей.

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