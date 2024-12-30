2025 год начнется с мощной магнитной бури: как может повлиять на здоровье и настроение

Геомагнитные бури – это природные явления, возникающие из-за активности Солнца. Когда поток заряженных частиц от Солнца достигает магнитосферы Земли, это приводит к ее возмущению.

Январь 2025 обещает быть в целом спокойным с точки зрения геомагнитной активности. Большинство дней будет отличаться низким уровнем возмущений, но возможны умеренные магнитные бури, вызванные влиянием быстрых потоков солнечного ветра из корональных дыр. Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды, Новый год 2025 года начнется мощной геомагнитной бурей. Многие люди могут почувствовать усталость и сонливость в период с 31 декабря по 1 января.

Магнитные бури на Новый год 2025. Источник: meteoagent.com Магнитные бури на Новый год 2025. Источник: meteoagent.com

Первая половина месяца (1-15 января)

Низкая активность: большинство дней будет характеризоваться спокойной геомагнитной ситуацией. Лишь 5 и 10 января ожидаются умеренные колебания, а слабые магнитные бури прогнозируются на 6, 11 и 12 января.

Вторая половина месяца (16-31 января)

Период покоя: с 16 января геомагнитная активность снова стабилизируется. Возможны слабые магнитные бури с 16 по 18 января, а в другие дни ожидается спокойная обстановка.

Магнитные бури. Источник: wpc.noaa.gov Магнитные бури. Источник: wpc.noaa.gov

Геомагнитные бури в январе 2025 года – влияние на здоровье

Почему геомагнитные бури так сильно влияют на наше самочувствие? Считается, что мы подсознательно ощущаем изменения в магнитном поле Земли, что может сказываться на сердечно-сосудистой и нервной системах.

Типичные симптомы:

головные боли и мигрени;

колебания или повышение АД;

проблемы со сном – бессонница или чрезмерная сонливость;

трудности с концентрацией;

раздражительность и перепады настроения.

Особенно опасны геомагнитные бури для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендуется внимательно следить за своим здоровьем, избегать перегрузок и физических нагрузок.

Как подготовиться к геомагнитным бурям в январе 2025 года

Геомагнитные бури невозможно предотвратить или избежать, однако их влияние на организм можно значительно снизить. Вот несколько полезных советов для облегчения самочувствия в эти дни:

Пейте достаточно воды. Обезвоживание усугубляет головную боль и общую усталость. Чистая вода помогает организму легче адаптироваться к изменениям. Следите за питанием. В эти дни лучше выбирать легкую пищу – овощи, фрукты, крупы, рыбу. Избегайте жирной, жареной пищи, перегружающей организм. Обеспечьте достаточный отдых. Сон – самый лучший способ восстановить силы. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в день. Если вы чувствуете усталость, позволяйте себе короткий отдых в течение дня. Снижайте уровень стресса. Упражняйте медитацию, дыхательные упражнения или просто проводите время на свежем воздухе. Контролируйте физическую активность. Избегайте интенсивных тренировок. Вместо этого выбирайте легкие прогулки, йогу или растяжку. Проверяйте артериальное давление. Если у вас проблемы с давлением, важно регулярно его контролировать и принимать лекарства по рекомендации врача. Ограничьте использование гаджетов. Длительное пребывание перед экраном может усилить головную боль и усталость. Делайте перерывы и тратьте больше времени без электронных устройств.

Раньше мы рассказывали, сколько продлится мощная магнитная буря, накрывшая Землю.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!