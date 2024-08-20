21 августа графики отключения света будут действовать в течение 8 часов - Укрэнерго

В среду 21 августа графики отключения света будут применяться с 16:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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С 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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