21 серпня графіки відключення світла діятимуть протягом 8 годин - Укренерго

У середу 21 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

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З 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

З 18:00 до 22:00 застосовуватимуть дві черги відключень одночасно.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

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