22 человека погибли, около 60 ранены: в США вторые сутки разыскивают злоумышленника, совершившего массовую стрельбу (фото, видео)
В американском городе штате Мэн 25 октября мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека, ранения получили более 50. Стрелял бывший инструктор из огнестрельного оружия в возрасте 40 лет, якобы недавно выписавшийся из психбольницы. Его разыскивают правоохранительные органы.
Жителей города призывали оставаться дома, магазины закрыли, в городе были установлены блокпосты.
Об этом сообщает Reuters.
По сообщениям, вечером в среду около 18:56 человек с винтовкой открыл огонь на улице Альфреда Плурда в трех местах – баре Schemengees Bar&Grille, магазине Walmart и зоне отдыха Sparetime Recreation.
"В Льюистоне ведется активная стрельба. Мы просим людей укрыться на месте. Пожалуйста, оставайтесь дома, закрыв дверь. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование в нескольких местах", – сообщила полиция штата Мэн в социальные сети X.
Как сообщают источники, стрелок лишил жизни не менее 22 человек, еще 50-60 ранены.
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Позже стражи порядка установили, что злоумышленником является 40-летний Роберт Кард, бывший инструктор по огнестрельному оружию, находившийся в запасе армии США. Сообщается, что мужчина ментальные расстройства и "слышал голоса". Летом этого года он вышел из психбольницы.
“Призываю всех людей в этом районе следовать указаниям государственных и местных правоохранительных органов. Я буду продолжать следить за ситуацией и оставаться в тесном контакте с представителями общественной безопасности", – написала губернатор штата Мэн.
Напомним, в Венеции автобус упал с эстакады.
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