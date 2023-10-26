22 людей загинуло, близько 60 поранено: в США другу добу розшукують зловмисника, який вчинив масову стрілянину (фото, відео)

В американському місті штаті Мен 25 жовтня чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 людини, поранення отримали понад 50. Стріляв колишній інструктор із вогнепальної зброї віком 40 років, який нібито нещодавно виписався з психлікарні. Його розшукують правоохоронні органи.

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Жителів міста закликали залишатися вдома, магазини закрили, в місті були встановлені блокпости.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленнями, ввечері у середу, близько 18:56 чоловік з гвинтівкою відкрив вогонь на вулиці Альфреда Плурда в трьох місцях – барі Schemengees Bar&Grille, магазині Walmart та зоні відпочинку Sparetime Recreation.

"У Льюїстоні ведеться активна стрілянина. Ми просимо людей сховатися на місці. Будь ласка, залишайтеся вдома, зачинивши двері. Зараз правоохоронні органи проводять розслідування в кількох місцях", – повідомила поліція штату Мен у соціальні мережі X.

Як повідомляють джерела, стрілець позбавив життя щонайменше 22 людини, ще 50-60 поранено.

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Пізніше правоохоронці встановили, що зловмисником являється 40-річний Роберт Кард, колишній інструктор із вогнепальної зброї, який перебував у запасі армії США. Повідомляється, що чоловік ментальні розлади та "чув голоси". Влітку цього року він вийшов із психіатричної лікарні.

“Закликаю всіх людей у цьому районі дотримуватися вказівок державних і місцевих правоохоронних органів. Я буду продовжувати стежити за ситуацією та залишатися в тісному контакті з представниками громадської безпеки", – написала губернаторка штату Мен.

Нагадаємо, у Венеції автобус впав з естакади.

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