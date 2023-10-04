У Венеції автобус впав з естакади: 21 людина загинула, з них – 5 українців (фото)

У Венеції в результаті падіння автобуса з естакади загинула 21 людина, серед них – 5 українців та один німець. Служба BBC news, пише, що серед загиблих також є громадяни Франції та Хорватії. Крім того, мер Венеції сказав журналістам, що серед загиблих − чотири дитини. Загинув і водій-італієць.

Про це повідомляє Reuters та BBC з посиланням на префекта Венеції Мікеле Ді Барі.

Служба BBC news, пише, що серед загиблих також є громадяни Франції та Хорватії. Крім того, мер Венеції сказав журналістам, що серед загиблих − чотири дитини. Загинув і водій-італієць.

Щонайменше 18 людей дістали поранення, п'ятеро з них − серйозні. Зокрема, двоє важко постраждалих – громадяни України: 50-річна жінка з серйозними опіками і травмами різних частин тіла та 4-річна дівчинка. Дитину доставили до Падуї в реанімацію.

За попередніми даними, автобус орендували для перевезення туристів між Венецією і кемпінгом в сусідньому районі Маргера.

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Трагедія сталась близько 19:45 3 жовтня. За деякими даними, автобус працював на метані, впав на лінії електропередач і загорівся.

Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі попередив, що кількість жертв може зрости.

Як повідомляє ВВС, причина аварії досі не відома, рятувальні служби продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, потужний вибух пролунав у Ташкенті біля аеропорту, пожежу гасили всю ніч.

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