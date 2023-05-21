23 двухсотых и 40 трехсотых: в Третьей штурмовой бригаде отчитались о зачистке Бахмута

В Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр) заявили о продвижении вперед под Бахмутом Донецкой области. Бойцам удалось зачистить от врага за несколько дней 1730 метров территории и продвинуться вглубь еще на 700 метров.

Об этом сообщается в Телеграм-канале бригады. Бойцы 3 ОШБр также отчитались, что им удалось "разбить в хлам" подразделения 72 бригады россиян во время попытки вернуть отраженные ранее украинскими бойцами позиции.

"Только за вчерашние бои было уничтожено 23 оккупанта, а более 40 стали "трехсотыми". Ликвидирована и вражеская техника, в том числе танки. Задача выполнена бойцами 2 штурмового батальона", – говорится в сообщении.

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Бойцы Третьей штурмовой также показали видео с захваченными в плен русскими боевиками.

"Продолжаем пополнять обменный фонд на Бахмутском направлении. На видео – захват 2 штурмовым батальоном трех пленных из ПВК "шторм z", прикомандированным к уже всем известной 72 бригаде. Их еще называют "аналогом вагнера". Какой "Вагнер", такие и аналоги", – прокомментировали они эти кадры.

Тем временем командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук у себя в Телеграмм-канале сообщил, что такого результата удалось добиться "за 2 дня тяжелых боев".

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"Вчера штурмовые группы 72 бригады с РФ, усиленные группами ПВК мо рф "шторм z" пытались восстановить утраченное положение, но в результате - получили жесткой пи*ды и были беспощадно уничтожены. Мизерные остатки армии зла убегали, оставляя на поле боя десятки трупов своих погибших... 23 – 200, 40 – 300, 3 – пленных. Никакого погибшего с нашей стороны за 2 дня операции. Это то, что называется профессионализмом", – заявил Кухарчук.

Он отметил, что каждый метр дается не просто, но это "не лишит нас мотивации продолжить освобождать украинскую землю".

Напомним, в Бахмуте почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

20 мая основатель ПИК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

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