25 россиян отравились метадоном в Астрахани

В российской Астрахани 25 человек отравились метадоном. Самой молодой жертве наркотиков 18 лет.

По данным российских СМИ, все пострадавшие приобрели наркотики из-за "закладок". Распространителями наркотического вещества были несколько астраханских наркошопов, работавших через соцсеть Telegram.

Читайте также: "Самолет горит по прилету. Вертухи еще зацепило": в Таганроге раздался взрыв возле военного аэродрома (фото)

Отмечается, что первые пострадавшие начали поступать в больницу днем 18 ноября. У всех пострадавших в крови был обнаружен метадон. 14 отравившихся человек находятся в тяжелом состоянии, а один из них, мужчина 40 лет — в коме. Два человека отказались от госпитализации после оказания им медицинской помощи.

СМИ сообщают, что трое подозреваемых в причастности к продаже метадона мужчин сели выехали из Астрахани в Ставрополь, где их задержали правоохранители. Полиция устанавливает, кто выступал оптовым поставщиком наркотиков.

По данным Телеграм-канала SHOT, трое подозреваемых, сбежавших из Астрахани в Ставрополь, планировали распространять наркотики на территории Ставропольского края.

"По нашим данным, задержаны иностранцы - Миркадир У., Нуриддинов О. и Мамаминов Х. - из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

В сети показали видео с одним из задержанных. Он объяснил, почему продавал наркотики: "Ну просто деньги нужны были".

По словам мужчины, товар они брали на территории Ставрополья, после чего распространяли его на Астраханскую область.

Напомним, в ночь на 16 ноября в рабочем поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области прогремели взрывы, после которых вспыхнул пожар на складах с вооружением одной из воинских частей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!