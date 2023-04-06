3 простых совета: как сделать, чтобы на кухне всегда хорошо пахло

Как сделать, чтобы на кухне всегда хорошо пахло

Когда речь идет о хранении продуктов, избежать неприятного запаха может быть тяжело, особенно на кухне, где постоянно хранится и готовится еда, а также в холодильнике. Но есть простой лайфхак, который поможет вам избавиться от запахов в кухне с помощью натуральных средств.

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Так же, как и с холодильником, вам понадобится только одна натуральная вещь. Но в этом случае она не будет впитывать запахи, а вместо этого будет наполнять помещение приятным ароматом.

Опытные хозяйки имеют свои "правила поведения" на кухне, и вот два важных из них:

Хранить специи и крупы в плотно закрытых емкостях; Не допускать порчи продуктов.

Но если все же появляется неприятный запах, вы можете его преодолеть с помощью обычных ароматических саше-подушечек, наполненных ароматными травами. Вы можете приобрести готовые саше или сделать их самостоятельно. Если вы решите сделать их самостоятельно, просто поместите гвоздику, лаванду, мелиссу, душицу или другие благоухающие травы в тканевые мешочки. Такие саше можно разместить в шкафчиках на кухне, и эффект от них будет просто неотразим.

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