Этот материал есть на каждой кухне: из чего можно сделать ложку или сковородку

Фольга – это не только удобная для приготовления пищи, но может быть материалом для изготовления различных кухонных орудий и аксессуаров. В этой статье мы рассмотрим несколько простых идей с фольгой, которые могут пригодиться на кухне.

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Двойная фольга как средство для выпечки. Фольга может использоваться для создания эффекта пароварки во время выпечки в духовке. Чтобы это сделать, создайте прямоугольник из двойной фольги, затем сделайте в ней несколько отверстий, чтобы пара могла выходить. Уложите этот прямоугольник на дно формы для выпечки, затем насыпьте свое тесто или ингредиенты. Это позволит сохранить влагу и пригодность пищи, а также снизить время выпекания; Фольга как форма для выпечки. Фольга может быть использована как форма для выпечки пирожных, булочек и других вкусностей. Просто сделайте шарик из фольги и нажмите его на дно выпечки. Затем набейте тестом или другими ингредиентами и выпекайте обычно; Фольга как средство хранения пищи. Фольга может быть использована как удобный способ хранения пищи в холодильнике. Просто накройте тарелку с пищей кусочком фольги и сложите его по краям, чтобы образовать герметичную упаковку. Это поможет сохранить свежесть и вкус вашей пищи; Фольга в качестве изолятора для духовки. Фольга может быть использована для создания слоя изоляционного на дне формы для выпечки, чтобы защитить пищу от поджога. Просто сделайте прямоугольник из фольги и положите его на дно формы, прежде чем поставить ее в духовку. Это поможет предотвратить перегорание или поджог вашей пищи; Фольга в качестве изолятора для рук. Если вы готовите что-нибудь горячее на плите или в духовке, то используйте фольгу для защиты ваших рук от ожогов. Просто сделайте из фольги прямоугольник и сложите несколько раз, чтобы создать изоляционный слой, затем обмотайте этим слоем ручки посуды или формы для выпекания; Фольга как чистящее средство. Фольга может быть использована как чистящее средств различных поверхностей, таких как сковородки или плиты. Просто сложите шарик из фольги и используйте его для удаления пятен, жиров или других загрязнений. Фольга также может использоваться для чистки печи и гриля; Фольга как средство приготовления на огне. Фольга может использоваться для приготовления пищи на огне, особенно если вы находитесь в походе или на пикнике. Просто обмотайте ингредиенты в фольгу, сделайте пакетик и положите его на огонь. Фольга поможет сохранить влагу и вкус вашей пищи; Из фольги можно сделать также кухонные принадлежности, такие как лопатка для перемешивания пищи на сковороде, ложка, венчик, и даже сковородку. Для этого нужно взять несколько слоев фольги и завернуть в нужную форму.

Следовательно, фольга может использоваться не только для приготовления пищи, но и для изготовления кухонных орудий и аксессуаров. Надеемся, что эти идеи пригодятся вам на кухне и помогут сделать процесс приготовления еще более удобным и приятным.

Раньше мы писали о том, как защитить сад и огород от грызунов с помощью фольги и правильно стелить фольгу при выпекании.

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