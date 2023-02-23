3 вредных привычки водителей, которые наносят вред механической коробке

Большинству водителям автомобили с «механикой» кажутся более сложными в управлении, однако автомобилисты все еще предпочитают брать машины именно с этим видом трансмиссии. Они полагаются на надежность этого механизма и возможность контролировать авто по полной. Но есть несколько ошибок, наносящих вред коробке передач, их очень часто допускают не только новички, но и уже вполне опытные автомобилисты. Сегодня расскажем о том, как делать не нужно, чтобы сберечь свой автомобиль.

1. Переход на заднюю без полной остановки

При маневрировании часто бывает такое, что сильно темпераментные водители включают заднюю передачу еще до того, как автомобиль полностью остановился. С первого раза это, конечно, коробку не убьет, но поверьте, что это очень не полезно и для КП, и для сцепления. После регулярного использования этого маневра, вы совсем скоро окажетесь в автосервисе.

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2. Резкое торможение двигателем

Тормоз двигателем – важный для безопасности прием, которым следует пользоваться во время замедления зимой или на мокрой и скользкой дороге. Но если это ежедневные поездки, то лучше так не перегружать коробку и сцепление. Особенно если речь идет о переключении сразу на несколько передач вниз.

Это, конечно, позволяет резко поднять обороты мотора перед поворотом и пройти его в гоночном, почти раллийном стиле. Но не забывайте, что на ралли в конце поездки авто встречают механики. Вряд ли вы спешите попасть со своим авто в руки механика. Такая езда нагружает сразу и сцепление, и механизм самой коробки за счет огромного прыжка крутящего момента.

3.Стояние на светофоре с выжатым сцеплением

Привычка подъехать к светофоре, выжать педаль сцепления и, не отпуская его, ждать зеленого света – еще одна привычка, которая может обернуться ремонтом. При нажатой педали сцепление включается в работу выжимной подшипник. После продолжительного нажатия на педаль он греется, ведь не рассчитан на длительную непрерывную работу. Итогом может стать выход подшипника из строя. Вы наверняка слышали, как на перекрестке машина трогается с противным громким скрипом-свистом. Это выжимной подшипник авто будто намекает, что ему пора в утилизацию.

Напомним, UAportal рассказал о том, почему необходимо менять воздушный фильтр двигателя и как часто это нужно делать. Эта информация поможет не только начинающим, но и опытным автовладельцам.

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