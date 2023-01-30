30 января – День памяти Антония Великого: приметы, традиции и запреты праздника

30 января церковь отмечает церковный праздник святого Антония Великого. В народе этот праздник называют днем Антония-зимника или Антонины-половины, потому что считалось, что половина зимы уже позади. Святому Антону молятся о здоровье скота и удачном отеле коров. Крестьяне в этот день святили сено и давали коровам.

Зима раньше была очень тяжелым и голодным периодом, и наши предки радовались, что уже половина сложных дней позади. 30 января обходили сараи и амбары – проверяли, сколько осталось запасов корма для скота. Также проверяли запас дров и рассуждали, стоит ли еще докупить древесины.

Наши предки считали, что 30 января нужно запугивать нечисть, чтобы она не подходила близко к дому. Для этого нужно выйти на ближайший перекресток и дойти до своего дома спиной вперед еще и так, чтобы не упасть. После этого нужно перечеркнуть свои следы палкой и вместо их снегом, чтобы колдуны, ведьмы и злые силы не пробрались в дом.

На Антона и Антонину пекли специальные круглые колобки из толокна и угощали ими детей – чтобы скорее лето наступило, ведь колобки символизировали солнце. Такой хлеб также давали пожилым и больным.

Народные приметы 30 января

Теплая погода сегодня обещает морозы в ближайшие дни.

Если весь день была оттепель – ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.

Если солнце появилось только в полдень, то следует ожидать ранней весны.

Если в этот день ожидается дождь, то весна будет сухой.

Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут сильными и надолго.

Если утром синицы громко щебечут – ждите холода.

Если ночью будет облачно, то в этом году будет хороший урожай зерна.

Если солнце вышло из-за облаков во второй половине дня, весна будет ранней.

Чего нельзя делать на Антония Великого

30 января женщинам нельзя вязать и прясть, готовить чечевицу и бобы, чтобы дети корью не болели и чтобы не провоцировать оспу, язву и чуму.

Сегодня не следует много работать и носить что-нибудь тяжелое.

В этот день не желательно злоупотреблять спиртными напитками, а также переедать.

Нельзя обходить нуждающихся.

У кого день ангела 30 января

30 января именины отмечают: Антон, Антонина, Антоний, Виктор, Егор, Юрий, Георгий, Иван, Павел.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !