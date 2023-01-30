30 січня – День пам’яті Антонія Великого: прикмети, традиції та заборони свята

30 січня церква відзначає церковне свято святого Антонія Великого. У народі це свято називають днем Антонія-зимника або Антоніни-половини, бо вважалося, що половина зими вже позаду. Святому Антону моляться про здоров'я худоби і вдале отелення корів. Селяни в цей день святили сіно і давали коровам.

Зима раніше була дуже важким та голодним періодом, і наші пращури раділи, що вже половина складних днів позаду. 30 січня обходили сараї та комори – перевіряли, скільки залишилося запасів корму для худоби. Також перевіряли запас дров та міркували, чи варто докупити ще деревини.

Наші предки вважали, що 30 січня потрібно залякувати нечисть, щоб вона не підходила близько до будинку. Для цього треба вийти на найближче перехрестя і дійти до свого дому спиною вперед ще й так, щоб не впасти. Після цього потрібно перекреслити свої сліди палицею і замести їх снігом, щоб чаклуни, відьми і злі сили не пробралися в будинок.

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На Антона і Антоніну пекли спеціальні круглі колобки з толокна і пригощали ними дітей – щоб швидше літо настало, адже колобки символізували сонце. Такий хліб також давали літнім і хворим.

Народні прикмети 30 січня

Тепла погода сьогодні обіцяє морози найближчими днями.

Якщо весь день була відлига – чекайте ранньої весни і гарного улову риби.

Якщо сонце з’явилося тільки опівдні, слід очікувати ранньої весни.

Якщо у цей день йде сніг – весна буде пізньою.

Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть сильними і надовго.

Якщо вранці синиці голосно щебечуть – чекайте холоду.

Якщо вночі хмарно, то в цьому році буде хороший урожай зерна.

Якщо сонце вийшло з-за хмар у другій половині дня, то весна буде ранньою.

Чого не можна робити на Антонія Великого

30 січня жінкам не можна в’язати і прясти, готувати сочевицю і боби, щоб діти на кір не хворіли і щоб не провокувати віспу, виразку і чуму.

Сьогодні не слід багато працювати та носити щось важке.

Не бажано у цей день зловживати спиртними напоями, а також переїдати.

Не можна оминати нужденних.

У кого день ангела 30 січня

30 січня іменини святкують: Антон, Антоніна, Антоній, Віктор, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Павло.

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