300-килограммовый морской лев во время побега чуть не убил работницу аквариума (видео)

На сотрудницу аквариума во Флориде упал 300 килограммовый морской лев, пытавшийся сбежать из водяного вольера. Животное чуть не раздавило женщину.

Этот инцидент попал на камеру местного парня, наблюдавшего за дрессировщиками, показывающими разные трюки с морскими животными. Он опубликовал видео у себя на странице Инстаграм.

Издание Mirror пишет, что 300-килограммовый морской лев пытался сбежать из аквариума Marineland на Майорке и случайно упал на сотрудницу заведения, чуть не раздавив ее. Удивительно, что оба остались невредимыми, и казалось, что морской лев не сильно был взволнован после такого события.

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Очевидец инцидента Мика отметил, что сотрудница аквариума быстро среагировала и позвала других работников, чтобы отправить морского льва обратно в бассейн.

Общество по защите животных Соединенных Штатов Америки тем временем призвало людей уважать природу и позволить этим животным жить в свободной и природной среде, где они могут раскрывать свои естественные способности.

Напомним, у побережья Колумбии ученым удалось впервые запечатлеть кормление горбатым китом грудью.

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