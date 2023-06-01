35 автомобилей сгорели во время масштабного пожара в подмосковном Ногинске (фото и видео)

В ночь на 1 июня в подмосковном Ногинске на улице Корякин Луг произошел большой пожар. В результате инцидента сгорели 35 транспортных средств.

Сначала о пожаре сообщили российские телеграм-каналы. Затем в пресс-службе ГУ МВД в Московской области подтвердили масштабное возгорание.

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По данным МВД, пожар был "быстро локализован сотрудниками экстренных служб".

Пострадавших среди людей нет. Прибывшие на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в результате пожара огнем было уничтожено 35 транспортных средств, среди которых 17 автобусов, 15 микроавтобусов и три иномарки.

Полиция работает над установлением всех обстоятельств происшествия.

В пабликах сообщают: "Все произошло около трех ночи на автостоянке "Айтакс" на улице Корякин Луг – неизвестные проникли на территорию, облили неустановленной жидкостью 17 автобусов Хендай, 15 микроавтобусов, тачки Mitsubishi и Renault. Мощное пламя увидели местные жители службы. Пожар удалось потушить до шести утра. В настоящее время владелец автостоянки подсчитывает убытки. Подозреваемых ищут".

Впоследствии российские СМИ сообщили, что предварительной причиной крупного пожара на улице Корякин Луг в городе Ногинске стал поджог.

Отмечается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали два поджигателя. Мужчины скрывали лицо. Одна из приоритетных версий причин поджога, которую рассматривают правоохранители – устранение с рынка конкурентов.

Кроме этого, сообщается, что в результате пожара произошло несколько взрывов горючих материалов в баках автомобилей. Все сгоревшие автобусы и микроавтобусы принадлежат одному из городских пассажирских перевозчиков.

Напомним, 1 июня в Белгородской области загорелся завод "Монокристалл" в Шебекино. Там находились армейские топливозаправщики. Завод "Монокристалл" – один из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира для высокотехнологичной электроники и оптоэлектроники.

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