36 дронов устроили 'адскую ночь' на россии: где раздавались взрывы (фото, видео)

В ночь на 30 июня в семи областях россии раздавались взрывы. Под атакой БПЛА оказались Курская, Липецка, Воронежская, Орловская, Брянская, Белгородская и Нижегородская области россии.

Минобороны российской федерации отчиталось об уничтожении 36 украинских дронов за ночь.

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По данным ведомства, над Курской областью сбито 15 БПЛА, над Липецкой – 9, по 4 дроны – над Воронежской и Брянской областью, и по 2 – над Орловской и Белгородской.

В утренней постройке минобороны не упоминается Нижегородская область, хотя местные пишут, что перед масштабным пожаром на площадке по утилизации отходов слышали взрывы. Заявлялось, что они раздавались после атаки БПЛА,

Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny

Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny

Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny

Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny

Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny

"Что-то горит со стороны агрокомбината "Горьковский". Слышны взрывы, дым виден даже из Новинок", - сообщают россияне в соцсетях.

Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".

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