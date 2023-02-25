4 волны магнитных бурь накроют Землю в марте: когда ждать и как подготовиться

Третий месяц 2023 обещает встретить нас с активными геомагнитными штормами. Ученые отмечают, что все бури не будут представлять большую опасность даже для слабых организмов, однако подготовиться стоит. Даже волны средней интенсивности могут оказывать негативное влияние на самочувствие людей. Специалисты Meteoagent назвали точные даты четырех интенсивных волн.

Дать магнитных бурь в марте 2023 года

5-7 марта – средняя магнитная буря.

15 марта – слабая магнитная буря.

19 марта – средняя магнитная буря.

31 марта – средняя магнитная буря.

Читайте также: Как найти правильную позицию языка во рту и почему нельзя упирать его в зубы

Как уберечь организм

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, соблюдая следующие правила:

устраивайте прогулки на свежем воздухе и чаще совершайте легкую зарядку для тела;

вместо фастфуда и алкоголя отдайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов;

пейте меньше кофе, а больше – чистой воды без газа;

не планируйте длительные поездки;

старайтесь меньше нервничать, исключите из жизни главные источники стресса;

ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь спать не менее 7 часов в сутки.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, есть много советов, которыми можно воспользоваться, чтобы способствовать хорошему сну, в частности, внести изменения в свой рацион, поскольку некоторые продукты и напитки обладают полезными свойствами для сна. UAportal рассказал о 9 лучших продуктах и напитках, которые следует употреблять вечером.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !