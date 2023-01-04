4 января – День святой Анастасии: традиции, приметы и запреты праздника

В среду, 4 января, православные отмечают День святой Анастасии, считающейся покровительницей беременных женщин. В древние времена она была целительницей и получила имя Узоразрешительницы.

В этот день к святой принято обращаться к святой с молитвами за всех, кто находится в тяжелых обстоятельствах, просят о терпении и понимании смысла страданий.

История праздника

Святая великомученица Анастасия жила в IV веке в Риме, происходила из семьи сенатора Претекстата. Ее отец был язычником, а мать Фавста тайно исповедовала христианство. Именно она позаботилась, чтобы дочь учил Священному Писанию Хрисогон. Когда девушка подросла, ее мать скончалась. Отец Анастасии выдал ее замуж за язычника Помплия. Однако девушка избегала супружеского ложа, чтобы сохранить обет, данное Богу. Она ссылалась на неизлечимую болезнь и муж ей верил.

В те годы христиан в Риме заключили в тюрьму, Анастасия переодевалась в нищую одежду и тайно посещала узников — умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто в этом нуждался. Ее учитель Хрисогон тоже был заключенным. Девушка навещала и его.

Когда Помплий узнал ее тайны, то жестоко избил Анастасию, поместил в отдельной комнате, а у двери поставил стражу.

После смерти отца Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследием, постоянно мучил жену. Святая писала своему учителю: "Муж мой... томит меня как противницу его языческой веры в таком тяжелом заключении, что мне ничего не остается, как только, отдав дух Господу, упасть мертвой". Святой Хрисогон утешал Анастасию такими словами: "Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещанная нам жизнь". Он предсказал скорую смерть ее мужа. Когда Помплия был назначен послом к персидскому царю, по дороге в Персию он утонул во время бури.

После смерти мужа Анастасия продолжила посещать находившихся в темницах христиан, а полученное от отца наследство тратила на одежду, еду и лекарства для больных.

Анастасия стала путешествовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в тюрьмах. Так она получила дар излечения. Она облегчала страдания заключенных, заботилась о телах погибших христиан.

Слух об Анастасии дошел до императора Диоклетиана. Он приказал отвести ее к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к язычеству, иначе ей угрожали пыткой. Анастасия не отказалась от веры, поэтому жрец Ульпиан, прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, пытался осквернить ее. Однако, как только он прикоснулся к ней, ослеп, а страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он умер.

Тогда женщину заключили в тюрьму и 60 дней пытали голодом. Тогда Анастасия была решена утопить – ее вместе с другими заключенными отвели на корабль и вывели его в открытое море. Вдали от берега слуги императора пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Однако судно начало направляться к берегу. Слуги императора на берегу схватили Анастасию и растащили над костром между четырьмя столбами.

Святая Анастасия считается покровительницей матерей и беременных, заключенных и тяжелобольных. Христиане же просят ее ныне: "Святая великомученица Анастасия, моли Бога о нас!".

Традиции 4 января

В этот день было принято варить постную кашу для беременных, чтобы роды прошли удачно, а новорожденный был здоров.

Незамужние девушки на праздник вышивали родовые полотенца – обереги во время родов.

Мужчины забивали скот, готовили колбасу.

Запреты праздника

В этот день не стоит прокалывать уши;

Нельзя ходить босыми;

Запрещено рукоделие, особенно беременным.

Нельзя есть и пить перед сном.

Приметы 4 января:

погода 4 января такая же, какой будет весь сентябрь;

против ветра облака плывут – будет снег;

много сосулек – год окажется урожайным;

воды в реках стало меньше – лето будет засушливым.

Именины 4 января отмечают Анастасия, Дмитрий и Федор.

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