4 січня – День святої Анастасії: традиції, прикмети та заборони свята

У середу, 4 січня, православні відзначають День святої Анастасії, яку вважають покровителькою вагітних жінок. У прадавні часи вона була цілителькою й отримала ймення Путорозрішниці.

Цього дня до святої заведено звертатися до святої з молитвами за всіх, хто перебуває у важких обставинах, просять про терпіння й розуміння сенсу страждань.

Історія свята

Свята великомучениця Анастасія жила у IV столітті в Римі, походила з родини сенатора Претекстата. ЇЇ батько був язичником, а мати Фавста таємно сповідувала християнство. Саме вона попіклувалася, аби доньку навчав Святому Письму Хрисогон. Коли дівчина підросла, її матір померла. Батько Анастасії видав її заміж за язичника Помплія. Проте дівчина уникала подружнього ложа, щоб зберегти обітницю, дану Богові. Вона посилалася на невиліковну хворобу й чоловік їй вірив.

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У ті роки християн в Римі ув'язнювали, Анастасія перевдягалася у злиденний одяг та таємно відвідувала в'язнів — вмивала і годувала хворих, нездатних рухатися, перев'язувала рани, втішала всіх, хто цього потребував. Її вчитель Хрисогон теж був ув'язненим. Дівчина навідувала і його.

Коли Помплій дізнався про її таємниці, то жорстоко побив Анастасію, помістив у окремій кімнаті, а біля дверей поставив варту.

Після смерті батька Анастасії Помплій, щоб заволодіти багатим спадком, постійно мучив дружину. Свята писала своєму вчителеві: "Чоловік мій ... томить мене як противницю його язичницької віри в такому тяжкому ув'язненні, що мені нічого не залишається, як тільки, віддавши дух Господу, впасти мертвою". Святий Хрисогон втішав Анастасію такими словами: "Світлу завжди передує пітьма, і після хвороби часто повертається здоров'я, і після смерті обіцяне нам життя". Він передбачив швидку смерть її чоловіка. Коли Помплія призначили послом до перського царя, дорогою у Персію він потонув під час бурі.

Після смерті чоловіка Анастасія продовжила відвідувати християн, які перебували в темницях, а отриманий від батька спадок витрачала на одяг, їжу та ліки для хворих.

Анастасія стала мандрувати, щоб скрізь, де тільки можна, служити християнам, ув'язненим у в'язницях. Так вона отримала дар лікування. Вона полегшувала страждання ув'язнених, піклувалася про тіла загиблих християн.

Слух про Анастасію дійшов до імператора Діоклетіана. Він наказав відвести її до верховного жерця Ульпіана, щоб той схилив її до язичництва, інакше їй погрожували тортурами. Анастасія не відмовилася від віри, тож жрець Ульпіан, перш, ніж піддати святу Анастасію катуванням, намагався осквернити її. Проте, як тільки він доторкнувся до неї, то осліп, а страшний біль стиснув йому голову, і через деякий час він помер.

Тоді жінку ув'язнили та 60 днів катували голодом. Тоді Анастасію було вирішено втопити – її разом з іншими в'язнями відвели на корабель та вивели його у відкрите море. Далеко від берега слуги імператора пересіли в човен, а в кораблі зробили кілька пробоїн, щоб він затонув. Проте судно почало направлятися до берега. Слуги імператора на березі схопили Анастасію та розтягли над багаттям між чотирма стовпами.

Свята Анастасія вважається покровителькою матерів та вагітних, в'язнів та тяжкохворих. Християни ж просять її нині: "Свята великомученице Анастасіє, моли Бога за нас!".

Традиції 4 січня

Цього дня було заведено варили пісну кашу для вагітних, щоби пологи пройшли вдало, а новонароджений був здоровим.

Незаміжні дівчата на свято вишивали родові рушники – обереги під час пологів.

Чоловіки забивали худобу, готували ковбасу.

Заборони свята

Цього дня не варто проколювати вуха;

Не можна ходити босими;

Заборонено рукоділля, особливо вагітним.

Не можна їсти та пити перед сном.

Прикмети 4 січня:

погода 4 січня така сама, якою буде весь вересень;

проти вітру хмари пливуть — буде сніг;

багато бурульок — рік виявиться врожайним;

води в річках поменшало – літо буде посушливим.

Іменини 4 січня святкують Анастасія, Дмитро та Федір.

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