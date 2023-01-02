40 320 способов просмотра: что известно о новом сериале "Калейдоскоп" от Netflix

1 января Netflix выпустил необычный сериал в стиле "Одиннадцать друзей Оушена", удивляющий зрителей своей головоломкой. По плану, юзеры платформы могут просматривать серии "Калейдоскопа" в случайном порядке.

Калейдоскоп – это уникальная драма об ограблении, созданная писателем Эриком Гарсиа. Сериал состоит из восьми разных эпизодов. Первые семь эпизодов отображаются для каждого пользователя аккаунта Netflix в случайном порядке. Последний эпизод называется "Белый" и предлагается для просмотра в конце для наилучшего впечатления, сообщает Vulture. Вы можете наслаждаться любым эпизодом в любом порядке по своему выбору, не пропуская "важных моментов" истории.

Каждая из восьми серий называется цвета. Кроме "Белого" также есть "Фиолетовый", "Зеленый", "Желтый", "Оранжевый", "Синий", "Красный", "Розовый". Такая концепция объясняет название сериала, ведь в калейдоскопе вы видите цвета в произвольном порядке, однако любая их комбинация не искажает, а украшает картину. Если вы соблюдаете правила и сохраните "Белый" напоследок, вы получите 5040 возможных комбинаций из семи эпизодов, ведущих к финальной картине. Те, кто захочет посмотреть последнюю серию в миксе, имеют потрясающие 40320 способов смотреть Калейдоскоп.

Хронологический порядок

Если вы хотите просмотреть семь эпизодов в хронологическом порядке, вы можете следовать следующей последовательности:

Фиолетовый : 24 года до ограбления

: 24 года до ограбления Зеленый : 7 лет до ограбления

: 7 лет до ограбления Желтый : 6 недель до ограбления

: 6 недель до ограбления Оранжевый : 3 недели до ограбления

: 3 недели до ограбления Синий : 5 дней до ограбления

: 5 дней до ограбления Красный : утро после ограбления

: утро после ограбления Розовый : через 6 месяцев

: через 6 месяцев Белый : ограбление

Сюжет "Калейдоскопа"

Сюжет сериала охватывает 24 года и этот путь проводит зрителей от начала истории до ее финала. В центре конфликт между искусным вором Лео Папом (Джанкарло Эспозито) и Роджером Саласом (Руфус Сьюэлл), руководителем охранной компании, в состав которой входит сверхвысокотехнологичное банковское хранилище в центре Манхэттена. Искусный вор Лео и его команда пытаются совершить эпическое ограбление 7 миллиардов долларов, но измена, жадность и другие угрозы подрывают их планы.

Трейлер сериала "Калейдоскоп" (на английском)

Напомним, некоторые из фильмов хочется просматривать каждый год и вспоминать приятные пережитые моменты и наслаждаться сюжетом. UAportal назвал 7 лучших фильмов, которые стоит посмотреть второй раз.

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