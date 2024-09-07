480 км на одной зарядке: GM представила роскошный электрокабриолет (фото)

Американский автопроизводитель General Motors представил роскошный четырехместный электрический кабриолет Cadillac Solei. Это настоящее воплощение роскоши и технологических инноваций, точно не оставит равнодушными поклонников премиальных автомобилей.

Новинка отличается изысканным дизайном и поразительными габаритами: длина кабриолета превышает 5 метров. Салон автомобиля обработан лучшими материалами: натуральной кожей, дорогими породами дерева и инновационной тканью из грибного мицелия, говорится на сайте компании.

Для комфорта пассажиров предусмотрен небольшой холодильник и набор изысканной посуды.

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Относительно технических характеристик известно, что Cadillac Solei оборудован мощной аккумуляторной батареей емкостью 111 киловатт-часов.

Cadillac Solei. Источник: General Motors/gm.com Cadillac Solei. Источник: General Motors/gm.com

Cadillac Solei. Источник: General Motors/gm.com Cadillac Solei. Источник: General Motors/gm.com

Cadillac Solei. Источник: General Motors/gm.com Cadillac Solei. Источник: General Motors/gm.com

Двухмоторная полноприводная система обеспечивает поразительную динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды. Запас хода на одном заряде пока не разглашается.

Стоимость Cadillac Solei пока не объявлена официально, однако учитывая его класс, оснащение и конкуренцию на рынке, ожидается, что цена автомобиля составит от 200 000 долларов США.

Cadillac Solei позиционируется как прямой конкурент таким моделям как Bentley Continental GTC и Rolls-Royce Dawn. Этот электромобиль объединяет роскошь, технологичность и экологичность, что делает его привлекательным для самых требовательных клиентов.

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