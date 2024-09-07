480 км на одній зарядці: GM представила розкішний електрокабріолет (фото)

Американський автовиробник General Motors презентував розкішний чотиримісний електричний кабріолет Cadillac Solei. Це справжнє втілення розкоші та технологічних інновацій, яке точно не залишить байдужими шанувальників преміальних автомобілів.

Новинка відрізняється вишуканим дизайном та вражаючими габаритами: довжина кабріолета перевищує 5 метрів. Салон автомобіля оброблений найкращими матеріалами: натуральною шкірою, дорогими породами дерева та інноваційною тканиною з грибного міцелію, йдеться на сайті компанії.

Для комфорту пасажирів передбачено невеликий холодильник та набір вишуканого посуду.

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Щодо технічних характеристик, відомо, що Cadillac Solei обладнаний потужною акумуляторною батареєю місткістю 111 кіловат-годин.

Cadillac Solei. Джерело: General Motors/gm.com

Cadillac Solei. Джерело: General Motors/gm.com

Cadillac Solei. Джерело: General Motors/gm.com

Двомоторна повнопривідна система забезпечує вражаючу динаміку: розгін до 100 км/год займає всього 3,8 секунди. Запас ходу на одному заряді поки що не розголошується.

Вартість Cadillac Solei поки що не оголошена офіційно, проте, з огляду на його клас, оснащення та конкуренцію на ринку, очікується, що ціна автомобіля становитиме від 200 000 доларів США.

Cadillac Solei позиціонується як прямий конкурент таким моделям, як Bentley Continental GTC та Rolls-Royce Dawn. Цей електромобіль об'єднує в собі розкіш, технологічність та екологічність, що робить його привабливим для найвимогливіших клієнтів.

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