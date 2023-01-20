5 действенных способов с легкостью избавиться от следов от дезодоранта на одежде
Как избавиться от пятен от дезодоранта на одежде
Почти все дезодоранты оставляют неприятные следы на одежде, которые потом трудно отстирать. Благодаря одному из этих 5-ти лайфхаков вы сможете с легкостью и быстро вывести пятна от дезодоранта из любимых вещей. Большинство этих средств почти в каждом доме.
Избавиться от пятен от дезодоранта на разной одежде помогут:
- Уксус. Однако его категорически нельзя использовать на белых вещах. Чтобы отстирать одежду, смочите ватный диск 9% раствором уксуса и осторожно почистите пятно на одежде. Подождите 10 минут и постирайте вещь в стиральной машинке.
- Лимонный сок. Выдавите в емкость сок половины одного лимона. Смажьте пятно соком и подождите 10 минут, после чего постирайте одежду с порошком в прохладной воде. Перед выполнением процедуры лучше провести проверку лайфхака на одежде, намазав несколько капель лимонного сока на незаметном месте.
- Хозяйственное мыло и аспирин. Натрите пятно мылом и оставьте на 30 минут. После чего замочите одежду в мыльной воде на время и постирайте одежду в стиральной машинке. Или выведите пятна с помощью обычного аспирина. Для этого 2 таблетки аспирина растворите в 70 мл прохладной воды. Натрите следы от дезодоранта смесью с помощью зубной щетки и оставьте одежду на 3 часа.
- Старые колготки. Высохшее пятно от дезодоранта на черных и цветных вещах советуют протереть куском капроновых колготок.
- Глицерин. Нанесите раствор глицерина на пятно и оставьте на несколько часов. После этого стирайте вещь в стиральной машинке в обычном режиме.
Раньше мы писали о том, как легко убрать белые пятна и разводы на обуви без химии.
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