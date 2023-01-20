5 дієвих способів з легкістю позбутись слідів від дезодоранту на одязі
Майже всі дезодоранти залишають неприємні сліди на одязі, які потім важко відіпрати. Та завдяки одному з цих 5-ти лайфхаків ви зможете з легкістю та швидко вивести плями від дезодоранту з улюблених речей. Більшість цих засобів є майже в кожному будинку.
Позбутись плям від дезодоранту на різному одязі допоможуть:
- Оцет. Проте його категорично не можна використовувати на білих речах. Щоб відіпрати одяг, змочіть ватний диск 9% розчином оцту та обережно почистьте пляму на одязі. Зачекайте 10 хвилин та виперіть річ у пральній машинці.
- Лимонний сік. Видавіть у ємність сік половини одного лимона. Намастіть пляму соком та зачекайте 10 хвилин, після чого виперіть одяг з порошком у прохолодній воді. Перед виконанням процедури краще проведіть перевірку лайфхаку на одязі, намазавши кілька крапель лимонного соку на непомітному місці.
- Господарське мило та аспірин. Натріть пляму милом та залишіть річ на 30 хвилин. Після чого замочіть одяг у мильній воді на деякий час та виперіть одяг у пральній машинці. Або ж виведіть плями за допомогою звичайного аспірину. Для цього 2 таблетки аспірину розчиніть у 70 мл прохолодної води. Натріть сліди від дезодоранту сумішшю за допомогою зубної щітки та залиште одяг на 3 години.
- Старі колготки. Висохлу пляму від дезодоранту на чорних та кольорових речах радять протерти шматком капронових колготок.
- Гліцерин. Нанесіть розчин гліцерину на пляму та залиште річ на декілька годин. Після цього виперіть річ у пральній машинці в звичайному режимі.
Раніше ми писали про те, як легко прибрати білі плями та розводи на взутті без хімії.
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