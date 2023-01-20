5 дієвих способів з легкістю позбутись слідів від дезодоранту на одязі

Майже всі дезодоранти залишають неприємні сліди на одязі, які потім важко відіпрати. Та завдяки одному з цих 5-ти лайфхаків ви зможете з легкістю та швидко вивести плями від дезодоранту з улюблених речей. Більшість цих засобів є майже в кожному будинку.

Позбутись плям від дезодоранту на різному одязі допоможуть:

Оцет. Проте його категорично не можна використовувати на білих речах. Щоб відіпрати одяг, змочіть ватний диск 9% розчином оцту та обережно почистьте пляму на одязі. Зачекайте 10 хвилин та виперіть річ у пральній машинці. Лимонний сік. Видавіть у ємність сік половини одного лимона. Намастіть пляму соком та зачекайте 10 хвилин, після чого виперіть одяг з порошком у прохолодній воді. Перед виконанням процедури краще проведіть перевірку лайфхаку на одязі, намазавши кілька крапель лимонного соку на непомітному місці. Господарське мило та аспірин. Натріть пляму милом та залишіть річ на 30 хвилин. Після чого замочіть одяг у мильній воді на деякий час та виперіть одяг у пральній машинці. Або ж виведіть плями за допомогою звичайного аспірину. Для цього 2 таблетки аспірину розчиніть у 70 мл прохолодної води. Натріть сліди від дезодоранту сумішшю за допомогою зубної щітки та залиште одяг на 3 години. Старі колготки. Висохлу пляму від дезодоранту на чорних та кольорових речах радять протерти шматком капронових колготок. Гліцерин. Нанесіть розчин гліцерину на пляму та залиште річ на декілька годин. Після цього виперіть річ у пральній машинці в звичайному режимі.

Раніше ми писали про те, як легко прибрати білі плями та розводи на взутті без хімії.

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