5 действенных способов с легкостью избавиться от следов от дезодоранта на одежде

Почти все дезодоранты оставляют неприятные следы на одежде, которые потом трудно отстирать. Благодаря одному из этих 5-ти лайфхаков вы сможете с легкостью и быстро вывести пятна от дезодоранта из любимых вещей. Большинство этих средств почти в каждом доме.

Избавиться от пятен от дезодоранта на разной одежде помогут:

Уксус. Однако его категорически нельзя использовать на белых вещах. Чтобы отстирать одежду, смочите ватный диск 9% раствором уксуса и осторожно почистите пятно на одежде. Подождите 10 минут и постирайте вещь в стиральной машинке. Лимонный сок. Выдавите в емкость сок половины одного лимона. Смажьте пятно соком и подождите 10 минут, после чего постирайте одежду с порошком в прохладной воде. Перед выполнением процедуры лучше провести проверку лайфхака на одежде, намазав несколько капель лимонного сока на незаметном месте. Хозяйственное мыло и аспирин. Натрите пятно мылом и оставьте на 30 минут. После чего замочите одежду в мыльной воде на время и постирайте одежду в стиральной машинке. Или выведите пятна с помощью обычного аспирина. Для этого 2 таблетки аспирина растворите в 70 мл прохладной воды. Натрите следы от дезодоранта смесью с помощью зубной щетки и оставьте одежду на 3 часа. Старые колготки. Высохшее пятно от дезодоранта на черных и цветных вещах советуют протереть куском капроновых колготок. Глицерин. Нанесите раствор глицерина на пятно и оставьте на несколько часов. После этого стирайте вещь в стиральной машинке в обычном режиме.

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