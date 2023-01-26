5 основных ошибок, почему рвутся и липнут блины

Рецепт блинов достаточно прост, но отношение хозяек к этому блюду неоднозначно. Одни убеждены, что выпечка – простое и приятное дело, а другие удивляются, почему блины начинают прилипать к сковороде, рвутся во время приготовления и не любят тратить на них время. Мы уверены – научиться готовить идеальные блины может любая хозяйка. Важно только понять, что делать, если блины рвутся на сковороде и как исправить это в будущем.

1. Неправильный выбор муки для теста

Блинчики могут приобрести ломкость и в том случае, если вы решите использовать просроченную или муку низкого качества. Также к неудачному результату приведет применение безглютеновой муки. Причина – недостаток клейковины. Оптимальной для приготовления блинов считается пшеничная мука высшего сорта.

2. Избыток яиц

Куриные яйца для блинов – один из ключевых ингредиентов. Однако в тесто их следует добавлять осторожно. Многие начинающие кулинары считают, что чем больше яиц, тем лучше. Но это утверждение ошибочно. Избыток яичного белка может привести к тому, что блины получатся "резиновыми", а полежав несколько часов, совсем засохнут. Помните, что оптимальное количество яиц на 500 мл молока – всего 2 шт.

3. Отсутствие кисломолочных продуктов

Если при замесе теста использовать обычную воду, блины уже в процессе выпечки начнут крошиться по краям. Рекомендуем добавлять в тесто молоко, кефир или простоквашу. Благодаря кисломолочным продуктам повышенной жирности (2,5–5%) блины всегда будут нежными.

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4. Неправильная посуда

Выбор сковороды для выпекания блинов также имеет большое значение. Если посуда некачественная, с тонким дном или поврежденным покрытием, то ее для приготовления использовать не стоит – блины с высокой вероятностью подгорят. Лучше взять сковороду с толстым дном, которая обеспечит равномерное распределение нагрева по всей поверхности. Отличным вариантом станет чугунная сковорода. Блинчики, приготовленные на ней, хорошо пропекаются и получатся мягкими.

5. Спешка

Почему блины часто получаются сухие? Из-за банальной спешки. Многие неопытные хозяйки, замесив тесто, сразу спешат пустить его в дело. Но это большая ошибка. Готовое тесто блина нужно оставлять на 20-25 минут отдохнуть при комнатной температуре. За это время мука отдаст свою клейкость остальным ингредиентам. В результате блины приобретут эластичность и останутся мягкими даже в холодном виде.

Совет: как переворачивать блины

Важную роль играет правильное переворачивание. Переворачивайте только тогда, когда по краям блинчика появилась румяная корочка. Попытка делать это раньше, скорее всего, приведет к его разрыву. Используя лопатку, аккуратно отделите блинчик от сковородки со всех сторон. Переверните его на другую сторону, только если он полностью отделится от дна.

Напомним, если ваши отбивные получаются сухими и похожими на подошву, то, возможно, вы допускаете какие-то из 8 основных ошибок.

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