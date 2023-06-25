5 привычек, которые помогут стать успешным и богатым

Чтобы стать успешным и богатым, следует перенять несколько простых привычек. Они помогут вам кардинально изменить жизнь.

Однако не думайте, что это какая-нибудь "волшебная таблетка". Ведь успех зависит от самодисциплины, регулярности и силы воли.

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Какие привычки есть у успешных людей

1. Планирование. Если вы начнете расписывать свой день до мелочей, то очень быстро заметите, как будете успевать гораздо больше. Возьмите за привычку планировать для производительности и изменений.

2. Приоритеты. Важно вовремя определить приоритеты, чтобы зря не тратить время. Сосредоточьтесь на главных задачах, а дальше выполняйте второстепенные. Также держите баланс между карьерой и личной жизнью.

3. Просыпаться надо рано. Успешные люди имеют одну черту, отличающую их от неуспешных – это ранние подъемы. Оказывается, что наш мозг лучше работает в течение четырех часов после пробуждения.

Утром у вас всегда будет время на важные дела и вас никто не будете тревожить. Однако в таком случае нужно ложиться спать раньше.

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4. Тишина. По словам американской телеведущей и актрисы Опры Уинфри, хотя бы 20 минут в день нужно проводить в полной тишине. Это поможет разгрузить мозг от большого количества информации, придаст силы, увеличит производительность и снизит стресс.

5. Дисциплина. Психологи считают дисциплинированность одним из проявлений любви к себе. Соблюдайте режим питания, режим сна, регулярно занимайтесь спортом и ухаживайте за телом.

Напомним, некоторые слова отпугивают деньги и притягивают бедность. Поэтому, чтобы не потерять сбережения, нужно отказаться от этих слов и употреблять их как можно реже.

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