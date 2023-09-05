5 секретов, которые помогут не впасть в осеннюю депрессию

Совместно с осенними днями может прийти и сезонная депрессия. Однако есть советы, которые помогут справиться с ней и не дать ухудшить состояние и настроение с приходом холодов.

Об этом сообщили в Pixel. Для борьбы с осенней депрессией вам не нужно забывать о:

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Полноценный сон:

Нарушение сна может являться одной из главных причин депрессии. Обеспечьте себе от 8 до 9 часов ночного отдыха, поскольку это поможет поддерживать гормональный баланс и избежать увеличения уровня кортизола.

Интересные занятия:

Заполняйте свое время интересными и увлекательными занятиями. Если у вас еще нет любимого дела, осень – пора его найти. Рисование, вышивание, спорт, плавание, лепка – выбор безграничный.

Правильное питание:

Смените свой рацион на более полезный. Правильное питание может оказать положительное влияние на ваше психическое положение. Избегайте вредной пищи и алкогольных напитков, поскольку они оказывают негативное влияние на нервную систему.

Свежий воздух:

Даже если погода не вдохновляет вас, выходите на свежий воздух. Прогулки по природе прочищают мозг и помогают поддерживать тонус.

Друзья:

Совместное время с семьей важно, но не забывайте и о друзьях. Встречи с ними могут стать настоящим антидепрессантом. Попытайтесь регулярно выходить с подругами на чашечку кофе и заметите положительное влияние этой привычки на ваше самочувствие.

Напомним, психиатр объяснил, почему нельзя лечить депрессию травами и какой вред это может нанести.

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