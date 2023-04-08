'5 секунд и тыгыдык умолкнет': легкий способ успокоить кошек ночью

Владельцы кошек часто сталкиваются с проблемой активности своих питомцев в ночное время. И часто нелегко определить, что на уме у пушистика и чего именно он требует.

Отучить кота бегать по ночам и мешать отдыху можно, но нужно определить для начала, что не так с пушистиком. Его может что-то беспокоить и он пробуждает вас, чтобы вы помогли. Возможно, кот проголодался или ему скучно.

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

Обычно активностью ночью занимаются котята и молодые кошки. Они исследуют территорию дома и узнают окружающий мир, пока люди отдыхают. Взрослые же пушистики в большинстве своем приспосабливаются к ритму жизни своих хозяев и предпочитают спать ночью.

Если же взрослые кошки "бесятся", это может быть связано с периодом полового влечения. Если коты у вас стерилизованы, возможно, они заболели. Это может быть повышение давления, артрит или проблемы щитовидной железы и т.д. Проблемы со здоровьем могут вызвать высокую ночную активность и крикливость кошек.

Визит к ветеринарному врачу поможет разобраться в причинах измененного поведения питомца. Некоторым же "тигдымам" может быть голодно, так что им приходится будить хозяев ночью, чтобы поесть еще раз. В этом случае нужно перестраивать режим питания животного. Рекомендуется кормить взрослого кота дважды или трижды в день – утром и перед сном (если 3 раза, то утром, вечером и непосредственно перед сном), желательно после того, как вы с ним поиграете. Ваша задача – утомить животное и покормить перед сном, чтобы оно пошло спать. Вы можете оставить в тарелке кота корм на ночь, чтобы перестраховаться.

Если коту скучно, он тоже может будить вас ночью и требовать внимания. Тогда нужно позаботиться об активном досуге животного. Вечером выгуляйте пушистого питомца – часа до сна хватит, чтобы он устал.

Если кот бодрствует из-за нехватки внимания, перед сном почешите его и обнимите, если он это позволяет. Попытайтесь заснуть вместе, обнимаясь.

Что нельзя делать, если вы приучаете кота к покою ночью

Не вставайте, если кот вас будит, притворяйтесь спящим, даже если проснулись.

Не запирайте кота в свободном помещении дома на ночь – он может испугаться.

Кричать на пушистых любимцев и избивать кошек никогда нельзя.

Попытайтесь спросить ветврача, возможно вашему животному нужны успокоительные.

Читайте также: Какие породы кошек самые игривые

Народные методы борьбы с ночной активностью кошек

Попытайтесь взять распылитель, добавить в него теплой воды. И когда кот разбудит вас ночью, возьмите его на руки – одной рукой гладьте, другой побрызгайте водой на хвост и живот. Отпустите животное, и пока оно будет вылизывать воду, вы сможете заснуть повторно.

Некоторые котородители говорят, что успокоить животное помогает легкое нажатие его носа. Не переусердствуйте, потому что нос у кошек очень чувствительный орган. Просто возьмите животное на руки и легонько указательным пальцем коснитесь носа.

Предлагаем узнать, какие породы кошек легко найдут общий язык с хозяевами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!