5 способов зарядить смартфон во время блекаута, которые точно не навредят гаджету

Как зарядить телефон во время отключения света

Из-за российских обстрелов и регулярного отсутствия электроэнергии, зарядить телефон бывает не так просто, поэтому стоит знать способы безопасно зарядить устройство без света.

Сейчас в интернете можно встретить такие бессмысленные "народные методы" зарядить смартфон как нагрев или натирание аккумулятора, или даже зарядка от батареек, лимона или картофеля. Это "лайфхаки" не дадут желаемого результата, а еще могут повредить аккумулятору вашего устройства.

В случае, когда смартфон полностью разряжен, все же лучше подождать включение электроэнергии, если вообще нет возможности безопасно зарядить телефон одним из следующих способов:

от павербанка – самый простой способ зарядить смартфон. Держите портативные зарядные устройства всегда заряженными на случай отключения света и всегда носите один с собой.

– самый простой способ зарядить смартфон. Держите портативные зарядные устройства всегда заряженными на случай отключения света и всегда носите один с собой. от генератора или аккумулятора – вариант для тех, у кого они есть. Такие устройства могут питать ключевую технику в квартире, поэтому при необходимости от них можно зарядить и телефон. При необходимости можно попросить немного подзарядиться от генератора магазина.

от зарядной станции или источника бесперебойного питания – к ним можно подключить смартфон и полностью зарядить его. Такие устройства стоят больше, но могут обеспечить питание другой техники в доме во время блекаутов.

– к ним можно подключить смартфон и полностью зарядить его. Такие устройства стоят больше, но могут обеспечить питание другой техники в доме во время блекаутов. от других устройств – чуть-чуть зарядить смартфон можно от ноутбука или портативной колонки через кабель USB. Если у вас есть устройства с собственной батареей и разъемом, можно зарядиться от них.

– чуть-чуть зарядить смартфон можно от ноутбука или портативной колонки через кабель USB. Если у вас есть устройства с собственной батареей и разъемом, можно зарядиться от них. от автомобильной зарядки – подключите телефон к автомобилю специальным адаптером и зарядите его. Если у вас нет своего автомобиля, можно попросить знакомых или соседей.

Раньше мы подготовили 4 совета, которые помогут быстрее зарядить смартфон перед отключением света.

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