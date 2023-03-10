5 вещей, которые ни в коем случае нельзя поднимать с земли и приносить домой

Какие вещи нельзя поднимать с земли, потому что они приносят несчастье и беду

Иногда люди находятся на улице разные вещи, но подбирать можно далеко не все. Поскольку они могут принести беду, беду и горе.

Издание UAportal объясняет, какие вещи несут вред. Поэтому ни в коем случае их нельзя брать в руки и приносить в свой дом.

1. Монетки и деньги. Металлические деньги способны впитывать не только положительную энергетику, но и отрицательную. С положительной энергетикой монета станет талисманом, но в таком случае ее на улице не забывают.

Также монеты и бумажные деньги могут использоваться для заговоров, переноса болезней, неудач и других проблем.

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2. Ключи. Этот предмет часто используется в магических ритуалах. В частности, для того, чтобы "закрыть" несчастье. После этого ключ выбрасывают. Если найти его и подобрать, то вы уроните неприятности в свою жизнь.

3. Булавки, иглы и шпильки и любые острые предметы. Эти вещи очень легко зарядить на негатив и плохую энергетику, поэтому на улице они могут появиться совсем не случайно. Поднимать их с земли и брать в руки очень опасно, поскольку вы можете навлечь на себя серьезную беду.

4. Украшения и нательный крест. Очень мощными талисманами есть золотые украшения, украшения с камнями, плетеные изделия. Такой аксессуар может оказаться опасным не для его владельца.

Нательный крестик – сакральная вещь и очень личная. Он связан с судьбой человека и запоминает его поступки (и хорошие, и плохие). Если же носить чужой крест на себе, то вы возьмете и чужие грехи на себя.

5. Игрушки, особенно самодельные, впитывают энергетику, прежде всего отрицательную. Очень опасно найти куклу или другую игрушку на перекрестке, или в местах, которые не пользуются популярностью.

Напомним, чуть ли не каждому в детстве говорили, что ни в коем случае нельзя есть с ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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