57-летняя известная британская актриса показала фигуру в леопардовом бикини (откровенные фото)

Британская актриса Элизабет Херли снова заставила фанатов писать ей одобрительные отзывы в соцсетях. В этот раз 57-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фото в откровенном купальнике.

"Ура! Мое любимое бикини снова налицо!" – написала она, рекламируя одежду собственного производства. Актриса позировала в леопардовом бикини на фоне океана на Мальдивах.

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Фанаты Херли забросали ее комплиментами:

Ого!

Иметь хороший вид = чувствовать себя хорошо

Я бы серьезно отдал свою левую руку за шанс.

Ты делаешь возраст просто цифрой, Лиз!

Мне нравится вид твоих костюмов на тебе и то, как они выглядят на тебе.

Боже, как тебе удается выглядеть такой красивой все эти годы, время наизнанку.

Люблю видеть таких женщин, как ты, преуспевающих.

Возраст для вас ничего не значит.

Ты так хороша, всякий раз, когда ты что-то публикуешь, я останавливаюсь и смотрю!

Просто потрясающе.

Ты такая красивая женщина, нравятся все твои фотографии, будь благословенна.

Прекрасная девушка улучшает мой день.

Все еще красивая!!!

Просто становись все лучше и лучше!

Вау, она прекрасна!

Ранее актриса передала фанатам "персиковые поздравления из роскошных Мальдив" и показала стройную фигуру в белом бикини.

Также она выложила видео из Мальдив, где позировала в бирюзовом купальнике.

Почитатели отмечали, что она выглядит "потрясающе, чем когда-либо".

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