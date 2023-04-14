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57-летняя известная британская актриса показала фигуру в леопардовом бикини (откровенные фото)

Былим Елена

57-летняя известная британская актриса показала фигуру в леопардовом бикини (откровенные фото)

Британская актриса Элизабет Херли снова заставила фанатов писать ей одобрительные отзывы в соцсетях. В этот раз 57-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фото в откровенном купальнике.

"Ура! Мое любимое бикини снова налицо!" – написала она, рекламируя одежду собственного производства. Актриса позировала в леопардовом бикини на фоне океана на Мальдивах.

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Фанаты Херли забросали ее комплиментами:

  • Ого!
  • Иметь хороший вид = чувствовать себя хорошо
  • Я бы серьезно отдал свою левую руку за шанс.
  • Ты делаешь возраст просто цифрой, Лиз!
  • Мне нравится вид твоих костюмов на тебе и то, как они выглядят на тебе.
  • Боже, как тебе удается выглядеть такой красивой все эти годы, время наизнанку.
  • Люблю видеть таких женщин, как ты, преуспевающих.
  • Возраст для вас ничего не значит.
  • Ты так хороша, всякий раз, когда ты что-то публикуешь, я останавливаюсь и смотрю!
  • Просто потрясающе.
  • Ты такая красивая женщина, нравятся все твои фотографии, будь благословенна.
  • Прекрасная девушка улучшает мой день.
  • Все еще красивая!!!
  • Просто становись все лучше и лучше!
  • Вау, она прекрасна!

Ранее актриса передала фанатам "персиковые поздравления из роскошных Мальдив" и показала стройную фигуру в белом бикини.

Также она выложила видео из Мальдив, где позировала в бирюзовом купальнике.

Почитатели отмечали, что она выглядит "потрясающе, чем когда-либо".

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