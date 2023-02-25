6 вещей, о которых собака пытается сказать вам воем

Собаки используют много разных типов вокализации, позиций тела и движений, таких как виляние хвостом, чтобы отправлять сообщения другим собакам и людям. Подобно лаю или рычанию, вой является характерной вокализацией, которую собаки используют для общения.

Собаки воют по разным причинам, в том числе, чтобы привлечь внимание или пообщаться с другими собаками, говорит Элизабет Димит, кинолог Dogtopia, детского сада и интерната для собак. Все собаки способны выть, но это более заметно у некоторых пород, таких как беглые или хаски.

1. Собака реагирует на то, что она слышит

Многие собаки воют, когда их стимулируют высокие звуки, такие как сирены или сигналы тревоги. Ваша собака также может завывать под музыку, говорит Ребекка Гринштайн, главный ветеринар и владелец клиники Кляйнбургской ветеринарной больницы.

Эти реакции на шумные звуки являются родовым инстинктом. Волки используют вой для общения друг с другом в дикой природе. Воя, ваша собака пытается признать, что она слышит звук и готова ответить.

2. Собака пытается предупредить об опасности

Ваша собака также может выть, чтобы указать на то, что, по ее мнению, опасно для вас, "что-то вроде собачьей сигнализации", говорит Димит.

Например, вы можете услышать, как ваша собака воет на незнакомцев, гуляющих возле вашего дома. В этом случае ваша собака пытается защитить свой дом, и вой – это способ сигнализировать злоумышленникам, что они не желательны на территории вашей собаки.

3. Собака информирует других собак

"Вой в первую очередь предназначен для общения с другими собаками", - говорит Гринштайн. "Подумайте о волках или койотах в лесу, которые воют к своей стае. Интенсивность воя должна быть слышна на большом расстоянии, так что ваша собака делает своеобразное объявление на большое расстояние для аудитории".

Волки часто воют, чтобы сообщить другим членам стаи о своем местонахождении или чтобы отогнать других животных и защитить свою территорию. Когда ваша собака воет, возможно, она пытается сделать то же самое.

4. Ваш пес чего-то хочет

Некоторые собаки используют вой в качестве инструмента вербальной манипуляции, чтобы получить то, что они хотят. Например, они могут выть, если хотят лакомства.

Как бы трудно это ни было, лучший способ справиться с этим типом воя – избегать зрительного контакта и вознаграждать собаку своим вниманием только тогда, когда она умолкла.

5. Собака испытывает тревогу от разлуки

Поскольку вас нет рядом с собакой, вы не можете знать, происходит ли это на самом деле. Можете снять любимца на видео, когда вас нет, или не спросить своих соседей, слышат ли они время от времени вой.

Вы также можете искать другие признаки тревоги разлуки, например, уничтоженные вещи по вашему возвращению или частые несчастные случаи в доме, когда вас нет.

Собаки, как и люди, очень социальные животные и нуждаются в регулярном общении со своими человеческими семьями. Если ваша собака часто воет, находясь в одиночестве, возможно, вам нужно больше времени проводить вместе.

Если вашу собаку волнует разлука, обратитесь к своему ветеринару, чтобы обсудить способы, как помочь вашему животному чувствовать себя комфортнее в ваше отсутствие. Некоторые способы облегчить стресс вашего питомца включают регулярные физические упражнения.

6. Ваша собака ранена

Если ваша собака обычно молчит, но начинает выть, это может быть способом выразить боль, предупредить вас о травме или вообще сообщить вам, что с ней что-то физически неверно.

Если ваша собака воет чаще обычного, особенно если это кажется неотложным или пронзительным, проверьте животное на наличие травм. Вам также следует подумать о том, чтобы ветеринар осмотрел вашу собаку, чтобы исключить какие-либо основные медицинские проблемы.

Что делать, если собака громко воет

Если вой вашей собаки выходит из-под контроля или влияет на качество вашей жизни (или жизни ваших соседей), вы можете решить это несколькими способами и потенциально снизить ее частоту, в частности:

Обучение собаки команде "тихо".

Тренировка десенсибилизации (один из методов поведенческой психотерапии, основанный на систематическом постепенном уменьшении чувствительности к предметам, событиям или людям, вызывающим тревожность и фобии).

Отправка вашей собаки к сертифицированному специалисту по прикладному поведению животных или сертифицированному ветеринару-бихевиористу.

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