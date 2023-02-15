7 популярных мифов о моторном масле, в которые до сих пор верят автомобилисты

Менять моторное масло нужно не только регулярно, но и своевременно. Об этом знает каждый автомобилист. Однако из-за того, что сталкиваться с заменой технической жидкости приходится даже не ежемесячно, вокруг моторного масла в водительской среде сформировались множество ошибок и откровенных мифов. Некоторые из них не только наивны, но и откровенно вредны для вашего транспортного средства. Поэтому сегодня мы подготовили 7 популярных мифов о моторном масле.

1. Потемневшее масло – плохо

Масло нужно менять в автомобиле, как только оно потемнело? Это еще одно очень распространенное заблуждение. Современное моторное масло насыщено определенным пакетом присадок, что придает ему заданные свойства, такие, как, например, антипенность, антиизнашиваемость, а также моющие свойства. Последнее и становится причиной потемнения масла – оно активно очищает ваш двигатель изнутри, в процессе приобретая темный оттенок. Это естественно и говорит о том, что масло действительно работает и приносит пользу вашему мотору.

2. Масло со временем теряет свойства, менять каждые 5000 км.

Это устаревшая информация и относится к минеральному и полусинтетическому маслу самого низкого качества. Современные моторные масла рассчитаны на весь межсервисный интервал, предложенный производителем. Не забывайте, что масло нужно менять не только после достижения определенного пробега, но и после достижения определенного срока (обычно это один год с момента заливки) в зависимости от того, что наступит раньше.

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3. Промывочное масло нужно для отмывания грязи

И да и нет. Само по себе промывочное масло почти не чистит двигатель. Основную массу загрязнения двигателя убирает нормальное эксплуатационное масло. Если сравнить работу машины с мытьем посуды, то эксплуатационное масло – это моющее средство, а масло для промывки – протечная вода.

4. Синтетические масла нельзя использовать в старых двигателях

Еще одно очень распространенное заблуждение. На самом деле "проблема" состоит в том, что современная синтетика содержит большое количество чистящих присадок. Это приводит к тому, что грязь и отложения вымываются, в том числе из сальников. А это, в свою очередь, приводит к образованию потеков. Решается эта проблема не отказом от синтетики, а заменой сальников в старушки.

5. Масло не подвергается износу

К сожалению, это не так, иначе для каждого автомобиля или мотоцикла не было бы установлено определенный межсервисный интервал. Задача смазки: эффективная смазка двигателя гарантированно выполняется только в период, определяемый производителем. Высокие температуры и накопление отложений из двигателя приводит к постепенному разрушению структуры и отрицательно сказывается на качестве работы. Поэтому масло обязательно нужно менять точно в срок после определенного времени или накопления заданного пробега.

6. Масло на разлив более низкого качества, чем масло в бутылках

Когда вы приобретаете масло в магазине автозапчастей, вы берете его в литровых или пятилитровых контейнерах. Когда вы приобретаете его в автосервисе, он идет оптом. Один из популярных мифов состоит в том, что масло в больших объемах имеет более низкое качество, чем масло из бутылок. Это совершенно неправильно: если масла одной марки и одной формулы, то это тоже масло. Неважно, из какого контейнера оно выйдет.

7. Энергосберегающее масло подойдет любой машине

Не каждый автомобильный двигатель может работать с маловязким маслом. Зазоры в деталях двигателя внутреннего сгорания рассчитаны под масла с определенным диапазоном вязкости. Большинство ДВС имеют большие зазоры, поэтому нуждается в масле с как можно большим показателем вязкости. Если конструкция машины не подразумевает использование энергосберегающего варианта, лучше даже не пытаться экспериментировать.

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