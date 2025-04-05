8 дней продлится сильная магнитная буря: подробный прогноз

Третьего апреля Землю охватила магнитная буря, которая, по прогнозам, продлится несколько дней.

Прогноз магнитных бурь:

6-7 апреля : К-индекс снизится до 4 (желтый уровень), что означает более слабую бурю, однако возможны незначительные магнитные колебания.

: К-индекс снизится до 4 (желтый уровень), что означает более слабую бурю, однако возможны незначительные магнитные колебания. 8-10 апреля : снова ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).

: снова ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень). 11-13 апреля : активность Солнца снова уменьшится к К-индексу 4 (желтый уровень), что соответствует слабой буре с возможными колебаниями.

Об этом сообщает meteoagent, отслеживающий солнечную активность.

Изменчивость прогнозов

Следует помнить, что прогнозы солнечной активности предварительные, поскольку ситуация может измениться несколько раз в течение суток. Ученые советуют следить за обновлениями, чтобы быть в курсе актуальных изменений.

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Влияние на здоровье

Магнитные бури классифицируются по степени интенсивности по шкале К-индекса — от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее буря и ее влияние на здоровье и технику. В периоды сильной бури многие могут чувствовать:

слабость и понижение работоспособности;

головные боли и головокружение;

подавленное настроение и эмоциональный дискомфорт.

Как снизить негативное влияние

Специалисты рекомендуют следовать следующим советам:

избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок;

поддерживать водный баланс, пить больше жидкости;

соблюдать режим дня и больше отдыхать;

избегать длительного пребывания на открытом воздухе в пиковые часы бури. Людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом для дополнительных рекомендаций.

Рекомендации для водителей

Во время магнитных бурь может снижаться концентрация внимания, поэтому водителям следует быть особенно осторожными за рулем.

Магнитные бури - природное явление, которое хоть и редко угрожает здоровью, однако может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей. Поэтому важно следить за своим самочувствием и придерживаться рекомендаций специалистов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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