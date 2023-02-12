8 киноактеров, погибших прямо на съемочной площадке

Хотя актерская деятельность – далеко не самая экстремальная профессия в мире, звезды большого экрана, к сожалению, нередко умирают прямо на площадке. Иногда это происходит из-за факторов, не связанных с их деятельностью, а в исключительных случаях к смерти приводит ужасающее стечение обстоятельств. Сегодня мы расскажем о 8 актерах, умерших в процессе съемок фильмов и передач. В смерть некоторых из них зрители не поверили, даже глядя на это в прямом эфире.

1. Стив Ирвин

Стив Ирвин известен во многих странах мира благодаря своей телепрограмме "Охотник за крокодилами", в которой он демонстрировал сложные трюки с дикими и очень опасными животными. Ирвин снимал фильм о подводном мире. Как сообщили очевидцы, причиной смерти стало нападение на исследователя ядовитого морского ската. По некоторым данным, скат проколол Ирвину сердце и легкое, на место происшествия немедленно прибыл вертолет с врачами, однако спасти журналиста не удалось.

Стив Ирвин

Его документальные фильмы пользовались популярностью во всем мире, а телепередача "Охотник на крокодилов" закрепила за ним соответствующее прозвище. Впервые программа "Охотник крокодилов" вышла в эфир в 1992 году. Она транслировалась по телеканалу Discovery.

2. Томми Купер

Томми Купер

Английский комик Томми Купер. Умер в 1984 году в прямом эфире шоу "Live from Her Majesty's", под смех зрителей. В ходе выступления с ним произошел инфаркт, из-за чего он сел сначала на сцену, а затем рухнул на спину. Зрители в зале продолжали смеяться, а помощница улыбаться, полагая, что это часть номера. Только через полминуты режиссер трансляции включил незапланированную рекламную паузу.

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Купера оттащили за кулисы, а шоу продолжилось без него. Комика пытались привести в чувство, но ничего не получилось. Вызванная скорая отвезла Томми в больницу, где врачи заявили, что он уже давно умер от сердечного приступа. Зрители, зная креативность и экспрессивность Купера, так и не поняли, что произошло в прямом эфире. Только на следующий день все осознали, что это выступление стало для комика трагическим.

3. Кен Стедман

Кен Стедман

Восходящая звезда Кен Стедман был приглашен в возрасте 27 лет в популярнейший сериал "скользящий". Съемки эпизода "Буря в пустыне" проходили достаточно обыденно, пока Кена не попросили сесть на багги и проехать на нем вместе с коллегой несколько метров. Актеры решили не пристегиваться, чтобы придать образу грубости и в результате потеряв управление попали в аварию. Стедмана сильно придавило машиной, что явилось причиной его внезапной смерти.

4. Брэндон Ли

Брэндон Ли

Талантливый и харизматичный актер Брэндон Ли имел явный успех с конца 80-х годов. Наследник самого Брюса Ли, к сожалению, повторил судьбу отца и отдал жизнь за любимое дело. В 1993 году Ли пригласили на съемки готического фильма "Ворон", где он должен был исполнить роль рок-музыканта, воскресшего через год после убийства и начавшего мстить за себя и свою девушку. В одной из сцен у него должны были выстрелить из пистолета с холостыми пулями. Но не снятая заглушка в конце концов сыграла роль настоящего шара и попала прямо в живот Брендона. Актеру было всего 28 лет.

5. Марта Мэнсфилд

Марта Мэнсфилд

Молодая и талантливая актриса Марта Мэнсфилд могла создать безупречную карьеру в кино и прославиться на весь мир, если бы не ее преждевременная смерть. 23-летняя Марта как раз заканчивала съемки фильма "Уорренс в Виргинии", когда решила вместе с друзьями и коллегами отдохнуть в своей машине. Один из членов группы начал выкуривать сигарету и случайно уронил зажженную спичку на Марту, чей костюм сразу же загорелся. Несмотря на то, что друзья пытались потушить огонь пальто, погасить все пламя не удалось. В результате актриса попала в больницу с множеством ожогов, из-за которых впоследствии скончалась.

6. Джон-Эрик Хексам

Джон-Эрик Хексам

Актер прославился за счет своей актерской и модельной деятельности. В 1984 году он принял участие в фильме "Скрытый факт". Однажды съемок Джон не мог собраться и сыграть достойно для режиссера, что заставило задержать процесс на целый день. Нервный и расстроенный Джон в перерыве решает в шутку сымитировать выстрел в голову и берет пистолет с холостыми пулями. Расположение дула было настолько плотным, что ушиб был очень сильным, образовав серьезную рану. В больнице было проведено 5 неудачных операций, после которых Джон Эрик Хексам впал в кому и умер через 6 дней в возрасте 26 лет.

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7. Джон Кенди

Джон Кенди

Актер был популярным комедийным актером, внесшим достойный вклад в кинематограф. Среди его главных работ стоит выделить: "Самолётом, поездом, машиной", "Космические яйца", "Крутые виражи", "Дядюшка Бак" и "Один дома". 1994 Джон снимался в фильме "Караван на восток". После завершающих сцен он решил отпраздновать окончание съемок вместе с коллегами и организовывал небольшой ужин. Актер успел позвонить со своими детьми и пожелать им спокойной ночи, а после умер от сердечного приступа в собственной постели. Актеру было 43 года.

8. Джон Риттер

Джон Риттер

Джон Риттер – известный комедийный актер, который многим мог запомниться из таких работ, как "Трудный ребенок", "Трое – это компания" и "8 простых правил для друга моей дочери-подростка". На съемках последнего ситкома Джон начал жаловаться, что чувствует себя не очень хорошо. У актера резко заболело сердце, начало кружиться голова и возникло чувство тошноты. Попав в больницу, ему поставили неверный диагноз и начали лечить от сердечного приступа. Как оказалось, у Джона было расслоение аорты, повлекшее разрыв одной из артерий, что привело к роковому результату. Риттер покинул этот мир в возрасте 54 лет.

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

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