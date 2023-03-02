8 марта 2023: лучшие картинки и поздравления с Женским днем подруге

Мы подготовили для вас красивые поздравления с 8 марта, чтобы поднять настроение подругам в этот весенний праздник. В нашем материале вы найдете поздравления на украинском языке с Международным женским днем ​​в стихах, прозе и открытках для подруги. 8 марта – хороший повод порадовать подруг и коллег с праздником весны теплыми словами, которые точно подарят хорошее настроение.

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Далі по тексту – українською мовою

Поздравления с 8 марта подруги в стихах

З 8 березня вітаю,

Сил бажаю і краси.

Титул свій жіночий славний

З гордістю завжди неси.

Ніжність, мудрість і кохання

Не покинуть хай тебе,

Хай в відносинах, роботі

Неодмінно лиш везе.

***

Буде все хай так, як треба:

Дім, достаток і сім’я.

Гармонійності бажаю

В день такий чудовий я.

З Восьмим березня вітаю,

Щирих посмішок бажаю,

Тепла, гармонії в усьому,

Тривог не знати, болю й втоми.

Кохання й дружба, рідні люди

Нехай з тобою поруч будуть.

Життя сюрпризи хай дарує,

Щодня вітає і дивує!

***

Бажаю в жіноче свято,

Щоб було удачі багато,

Квітів великі букети,

Та подарунків пакети,

Класних парфумів, помад,

Щирих зізнань зорепад,

Щастя та сонячних мрій,

Кохання, добра та надій!

***

Зі святом весіннім

Найкращі вітання!

Здійсняться хай всі

Потаємні бажання!

Хай сонце освітить

Обличчя привітні.

Хай радісно буде

І в грудні, і в квітні!

***

Тебе я вітаю,

Подруга люба,

І в жіночий день бажаю,

Нехай просто пощастить!

Нехай краще трапиться,

Мрія здійсниться!

І все, що ти бажаєш,

Нехай скоріше прийде!

***

Моя подруга, ти одна

Пройшла зі мною вогонь і воду,

І ти щасливою стати повинна,

Не втративши свою свободу.

Нехай принц на білому на коні –

А немає коня – так на Феррарі,

Підкотить щиро до тебе,

І відвезе в золоті далі!

***

Тебе я вітаю,

Подруго люба,

І в жіночий день бажаю,

Нехай просто пощастить!

Нехай найкраще трапиться,

Мрії здійсняться!

І все, що ти бажаєш,

Нехай скоріше прийде!

Поздравление подруге с Женским днем ​​своими словами

У день 8 березня я поспішаю привітати тебе, моя подружко. Рідна, я не хочу бажати тобі прекрасного принца на білому коні – ми давно вже виросли і знаємо, що він існує лише в дитячих казках. Бажаю тобі зустріти на своєму шляху добру, надійну і, головне, вірну людину.

***

Моя дорога подруга! Ми з тобою і сварилися, і мирилися, але в підсумку наша міцна дружба перемогла всі негаразди. Сьогодні я хочу привітати тебе з 8 березня і побажати ніколи не сумувати, йти по життю сміливо. Нехай твоя душа цвіте, як весняні духмяні квіти! Нехай наша дружба міцніє з кожним днем.

***

Вітаю тебе з 8 Березня. В цей чудовий день хочу побажати тобі нескінченної любові, океан щастя, прекрасного настрою і беспохмельного ранку.

***

Прийми мої вітання в Міжнародний жіночий день. Я знаю, що для справжньої жінки як ти, найкращим подарунком є чоловіча увага. Нехай сьогодні твій телефон не замовкає, а в трубці звучать тільки теплі слова й компліменти.

***

Вітаю тебе з 8 березня! Бажаю, щоб кожен день приносити радість і тепло, друзі та рідні оточують тебе увагу і турботою, а чоловіки падають до ніг і захоплюються твоєю красою.

***

З 8 березня тебе, моя подруга! Нехай в цей день на землю прийде весна. Нехай вона порадує нас своїм ласкавим сонечком і на небі знову з'являться птахи. Нехай все живе, розквітає і радує нас. Хороша моя, я бажаю, щоб цей день приніс вам тільки радість та щастя. Хочу, щоб твоє життя нагадувало тобі маленький шматочок раю.

***

Дорога подруго! У цей жіноче свято, у свято весни, хочу побажати, щоб у душі у тебе завжди була весна, а навколо тебе все цвіло! Щоб чоловіки були біля твоїх ніг, дарували квіти кожен день, а не тільки сьогодні! Щоб у твоїй душі панувала гармонія і ніякі життєві негаразди не вибивали з колії! З 8 Березня, з нашим святом :)

***

Зі святом! Дарую тобі різноманіття садів і квітників. Тану від твого погляду і сохну на очах у всіх. Я завжди буду з тобою. Твоя весна.

***

Дорога подружко! Нехай це весняний свято принесе у твою хату гори радості, добра і любові, які ніколи не закінчаться і будуть дарувати тобі щастя кожен день!

Картинки поздравления с 8 марта для подруги

Поздравления с 8 марта

С 8 марта

Поздравление с Женским днем

С праздником 8 марта

С Международным Женским Днем

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