Адская жара уже на пороге: Диденко сказала, когда в Украине снова ждать +40

Украинцев ожидает очередная волна жаркой погоды. По прогнозам синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе, примерно с 13-14 августа, температура воздуха во многих регионах страны может подняться до +32+37 градусов, а местами и превысить этот показатель.

На некоторых прогностических картах даже появились отметки +40 градусов. Такая жара может продолжаться около недели, а затем, по предварительным прогнозам, ожидается некоторое похолодание, прогнозирует Диденко.

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"Хотя прогноз на столь длительный период может меняться, стоит быть готовыми к жаркой погоде и принять необходимые меры предосторожности", — отметила синоптик.

Погода в Украине на 5 августа. Источник: meteo.gov.ua Погода в Украине на 5 августа. Источник: meteo.gov.ua

Между тем, метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что ожидается "спокойный характер погоды без опасных и стихийных метеорологических явлений".

Понедельник 5 августа:

Дожди в восточных и западных областях. Температура воздуха ночью до 17, днем до 31°C.

Вторник 6 августа:

Дожди в западных областях, местами в северных регионах и Одесской области (возможны грозы). Температура воздуха ночью до 17, днем от 26 до 31 градуса.

Среда 7 августа:

Дожди возможны в северной части страны и в Крыму, на Левобережье – с грозами. Температура воздуха ночью 18°C, днем от 29 до 32°C.

Четверг 8 августа:

Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 18°C, днем от 29 до 32°C.

Пятница 9 августа:

Дожди возможны в западных областях. Температура воздуха ночью 19 °C, днем от 32 до 34 °C.

Суббота 10 августа:

Возможен дождь с грозами ночью в северных и западных областях, днем - в центральных, южных регионах и на Харьковщине. Температура воздуха ночью 20°C, днем от 32 до 35°C.

Воскресенье 11 августа:

Без осадков. Температура воздуха ночью 19 °C, днем от 29 до 33 °C.

Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.

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