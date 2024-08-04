Адская жара уже на пороге: Диденко сказала, когда в Украине снова ждать +40
Украинцев ожидает очередная волна жаркой погоды. По прогнозам синоптика Натальи Диденко, уже на следующей неделе, примерно с 13-14 августа, температура воздуха во многих регионах страны может подняться до +32+37 градусов, а местами и превысить этот показатель.
На некоторых прогностических картах даже появились отметки +40 градусов. Такая жара может продолжаться около недели, а затем, по предварительным прогнозам, ожидается некоторое похолодание, прогнозирует Диденко.
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"Хотя прогноз на столь длительный период может меняться, стоит быть готовыми к жаркой погоде и принять необходимые меры предосторожности", — отметила синоптик.
Между тем, метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что ожидается "спокойный характер погоды без опасных и стихийных метеорологических явлений".
Понедельник 5 августа:
Дожди в восточных и западных областях. Температура воздуха ночью до 17, днем до 31°C.
Вторник 6 августа:
Дожди в западных областях, местами в северных регионах и Одесской области (возможны грозы). Температура воздуха ночью до 17, днем от 26 до 31 градуса.
Среда 7 августа:
Дожди возможны в северной части страны и в Крыму, на Левобережье – с грозами. Температура воздуха ночью 18°C, днем от 29 до 32°C.
Четверг 8 августа:
Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 18°C, днем от 29 до 32°C.
Пятница 9 августа:
Дожди возможны в западных областях. Температура воздуха ночью 19 °C, днем от 32 до 34 °C.
Суббота 10 августа:
Возможен дождь с грозами ночью в северных и западных областях, днем - в центральных, южных регионах и на Харьковщине. Температура воздуха ночью 20°C, днем от 32 до 35°C.
Воскресенье 11 августа:
Без осадков. Температура воздуха ночью 19 °C, днем от 29 до 33 °C.
Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.
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