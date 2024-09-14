Адские пожары охватили две пограничные области россии, где идут боевые действия (видео)

В Курской и Белгородской областях России вечером 14 сентября разгорелись масштабные пожары. Власти регионов утверждают, что это произошло после обстрелов.

В Белгородской области зафиксировано несколько очагов масштабных пожаров, в том числе в Шебекинском городском округе. Из-за сильного задымления и ограниченной видимости, возникающих из-за горения подстилки и хвороста, было принято решение перекрыть движение на трассе Шебекино, пишут местные СМИ.

Также вас заинтересует: Серьезные потери: на Курщине HIMARS нанес удар по скоплению оккупантов вблизи реки Сейм (видео)

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в округе наблюдается большое количество пожаров. На месте работают пять пожарных расчетов и шесть единиц техники от департамента лесного хозяйства. "Я дал указание выделить дополнительную технику для ликвидации возгораний и отправить добровольные пожарные дружины из соседних районов для оказания помощи", – добавил он.

Пожары на Белгородщине Пожары на Белгородщине

В Курской области россии зафиксировано около 50 очагов пожаров. По данным местных спасателей, самая большая площадь возгораний зарегистрирована в Советском и Горшеченском районах. Губернатор Курской области Алексей Смирнов не прокомментировал ситуацию в регионе. В соцсетях местные публикуют видео, на котором можно увидеть масштабные возгорания.

Напомним, воины Сил специальных операций Украины, работающих в Курской области РФ, на вражеской территории совершили удачную засаду на находившихся на позициях российских солдат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!