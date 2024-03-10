Адвокат объяснил, будут ли призывать по новому законопроекту лиц с ІІІ группой инвалидности

Верховная Рада готовит ко второму чтению правительственный законопроект о мобилизации. Документ предусматривает введение ряда изменений в мобилизационные процессы.

В частности, изменения могут относиться к призыву лиц с инвалидностью. Адвокат Богдан Пересада рассказал, будут ли мобилизовать людей с III группой инвалидности.

Согласно документу, не будут подлежать мобилизации лица, признанные лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев.

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В то же время, законопроект предусматривает, что лица с инвалидностью могут быть приняты на военную службу по контракту.

"Таким образом, по состоянию на сегодняшний день законопроект предусматривает, что лица с инвалидностью будут иметь отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", – резюмировал адвокат.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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