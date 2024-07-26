Адвокат объяснил, имеет ли право ТЦК выдать вторую повестку

Вручение повесток во время военного положения в Украине четко регламентировано законом. Повторное вручение повестки возможно, однако есть определенные нюансы.

Адвокат Сергей Богун на сайте Юристы.UA пояснил, что в случае, когда представители ТЦК и СП вручают лицу, уже имеющему повестку, повторно такой документ, нужно предъявить уже изданную повестку.

"В этом случае никакой повестки вы не получите… Если повестка выписана в соответствии с действующим законодательством – ничего доказывать не нужно. В случае необходимости – они (представители военкоматов. – Ред.) могут связаться с соответствующим ТЦКСП, где была издана повестка", – объяснил Богун.

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Тем временем на портале "Советы юриста" отметили, что законодательство предусматривает возможность повторного вызова в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при определенных условиях.

Почему могут повторно вручить повестку?

Существует несколько причин, по которым военнообязанному могут повторно вручить повестку:

Неполучение первой повестки Если первая повестка не была вручена по объективным причинам, может быть отправлена повторная.

Неявка первой повестки: В случае, если призывник игнорирует первый вызов, ему могут повторно вручить повестку.

Изменение обстоятельств Если у военнообязанного изменились персональные данные, состояние здоровья или другие обстоятельства, влияющие на его пригодность к военной службе, его могут вызвать для уточнения информации.

Потребность в дополнительных специалистах: В случае возникновения потребности военных с определенными специальностями могут быть дополнительно мобилизованы соответствующие категории граждан.

Какая ответственность за уклонение от мобилизации?

Уклонение от мобилизации является серьезным правонарушением и влечет ответственность. Законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за уклонение от военной службы.

Административная ответственность: За неявку по вызову в ТЦК и СП предусмотрен штраф.

Уголовная ответственность: За уклонение от призыва военной службы во время мобилизации предусмотрено лишение свободы.

Напомним, ранее депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные.

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